Apple hat mich überzeugt: Deswegen kaufe ich mir den Mac Mini M4

Seitdem es den Mac Mini gibt, wollte ich einen haben. Gekauft habe ich ihn nicht, denn mich hatte die Performance der Intel-Modelle nicht überzeugt und ich hatte mir als Kompromiss irgendwann ein MacBook Air M2 geholt. Das kann ich ja auch am Schreibtisch nutzen. Doch der neue Mac Mini M4 hat mich überzeugt und deswegen schlage ich zu.

Ich kaufe einen Mac Mini M4

Ich steige auf deinen Mac Mini M4 um. (© Apple)

Es kommt selten vor, dass ich bei einem Apple-Produkt sagen kann, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Beim Mac Mini ist das der Fall. Ihr habt schon immer einen anständigen kleinen Computer bekommen, mit dem ihr alle alltäglichen Sachen erledigen könnt. Gleiches gilt für das MacBook Air. Ich hatte mir ein M2-Modell in der Basisausstattung gekauft und bin damit zufrieden. Doch ich nutze es nur am Schreibtisch mit externem Monitor und deswegen kommt jetzt mein erster Mac Mini.

Wieso der neue Mac Mini M4? Für mich spielt die Größe erst einmal keine zu große Rolle. Viel wichtiger sind die Verbesserungen, die Apple umgesetzt hat. Beispielsweise die 16 GB RAM. Ich habe ein MacBook Air M2 mit 8 GB RAM und komme damit zurecht. Doch ich merke schon beim Videoschnitt oder der Bildbearbeitung, dass 16 GB RAM besser wären. 32 GB wären natürlich optimal, doch Apple verlangt einen viel zu hohen Aufpreis. Mit 256 GB internem Speicher komme ich auch gut klar. Ich nutze einfach eine externe 2-TB-SSD.

An Anschlüssen fehlt es dem Mac Mini M4 nicht – nur USB-A ist raus. (© Apple)

Ein weiterer wichtiger Punkt sind die zwei USB-C-Anschlüsse an der Front. Bisher waren alle Anschlüsse auf der Rückseite und jetzt kann ich zwei Geräte vorne anschließen. Natürlich erwarte ich mir vom M4-Chip etwas mehr Leistung und generell einfach einen etwas aufgeräumteren Schreibtisch.

Endlich gibt es auch USB-Anschlüsse an der Front. (© Apple)

Löblich finde ich auch, dass der Mac Mini M4 weiterhin 699 Euro kostet. Der Preis bleibt trotz des kleineren Gehäuses, des verdoppelten Arbeitsspeichers und schnelleren Chips unverändert.

Ich warte auf die ersten Rabatte

Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich als Schnäppchenfuchs nicht direkt zuschlage. Ich warte auf die ersten Rabatte. Noch ist mein MacBook Air M2 auch gut. Doch der Mac Mini M4 wird in jedem Fall gekauft, sobald der erste Rabatt irgendwo auftaucht – spätestens zu Weihnachten. Es gibt in meinen Augen keinen anderen Desktop-PC in der Preisklasse, der nur ansatzweise mit dem Mac Mini mithalten kann.