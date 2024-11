Apple Watch 10 im Preisverfall: Händler pfeifen auf den UVP

Wochen nach dem Verkaufsstart ist es endlich so weit: Selbst größere Händler halten sich nicht mehr an Apples unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) für die Apple Watch Series 10. Doch wie viel lässt sich tatsächlich sparen und lohnt sich die Anschaffung überhaupt?

Apple Watch 10 wird endlich etwas günstiger

Wer direkt beim Hersteller eine Apple Watch Series 10 kauft, zahlt mindestens 449 Euro für das kleinste Modell im Aluminiumgehäuse (42 Millimeter). Für das größere Modell (46 Millimeter) werden mindestens 479 Euro fällig. Beide Modelle gibt es nur in der GPS-Ausführung ohne eSIM (GPS + Cellular) zu diesem Preis. Für Onlinefunktionen nutzt diese Apple Watch die Mobilfunkverbindung eines verbundenen iPhones.

Händler müssen sich zwar nicht an diesen offiziellen, aber unverbindlichen Verkaufspreis halten, tun es jedoch meist in den ersten Wochen bei knapper Verfügbarkeit. Mittlerweile wird Apples Empfehlung jedoch ignoriert, und die Smartwatches sind günstiger erhältlich.

Am meisten spart man in der Regel bei kleineren Händlern, die auf eBay verkaufen. Für das kleine Modell starten die Preise aktuell bei knapp über 420 Euro – nur bei Verwendung des Gutscheincodes PRESALE (bei eBay ansehen). Aber selbst bei Amazon, Coolblue und weiteren großen Händlern zahlt ihr nicht mehr als 429 Euro (bei Amazon ansehen). Mindestens 20 Euro Preisersparnis, also etwa 4 Prozent Rabatt, sind möglich. Keine große Ersparnis, aber immerhin günstiger als bei Apple selbst.

Auch beim größeren Modell lässt sich sparen. Auf eBay zahlt man etwa 438 Euro – allerdings nur bei Verwendung des Gutscheincodes PRESALE (bei eBay ansehen), während größere Händler Preise um die 450 Euro ansetzen (bei Amazon ansehen). Hier spart ihr bereits mindestens 30 Euro – ein Rabatt von rund 6 Prozent.

Mehr Display und weitere Detailverbesserungen

Das aktuelle Modell bietet in mehreren Bereichen Verbesserungen. Ein Upgrade könnte sich daher für viele Nutzerinnen und Nutzer lohnen, die bisher noch ältere Apple-Watch-Modelle verwenden. Vor allem die größeren OLED-Bildschirme mit breitem Sichtwinkel sind ein Alleinstellungsmerkmal der Apple Watch 10. Beim schrägen Blick aufs Display wird nun bis zu 40 Prozent mehr Helligkeit erreicht.

Der verbaute S10 SiP ist zudem deutlich schneller – ein echter neuer Chip im Gegensatz zu den Vorgängern, bei denen oft nur der Name geändert wurde. Auch gibt es jetzt Ähnlichkeiten zur Apple Watch Ultra, da die Watch 10 über einen Wassertemperatur-Sensor und einen Tiefenmesser verfügt. Damit steht der optionalen Oceanic+-App nichts mehr im Weg. Diese war bisher der Ultra vorbehalten. Übrigens: Die Apple Watch lädt jetzt auch schneller: Von 0 auf 80 Prozent schafft es die Smartwatch in nur noch 30 statt wie bisher in 45 Minuten.

Nicht zu vergessen das neue und flache Gehäuse:

Apple stellt die Watch Series 10 vor

