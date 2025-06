Badesee in der Nähe: Kostenlose Karte für schöne Plätze in Deutschland

Der Sommer ist da. Wer nicht im Büro rumhängt oder bereits hitzefrei bekommen hat, sollte sich seine Badehose schnappen und den nächsten Badesee aufsuchen. Damit ihr in eurer Nähe schnell einen Badesee finden oder bisher unentdeckte Schwimmmöglichkeiten aufspüren könnt, hilft euch euer Smartphone.

Badeseen in der Nähe finden

Steht ihr vor der Frage, wo der nächste Badesee oder das nächste Freibad ist, müsst ihr nicht lange suchen. Mit den hier vorgestellten Guides seid ihr sowohl mit einem iPhone als auch mit einem Android-Gerät schnell im Wasser, ohne wertvolle Sonnen- und Badezeit zu verlieren. So könnt ihr bereits unterwegs auf dem Weg von der Arbeit planen, welchen Badesee ihr nach Feierabend aufsuchen wollt. Diese Angebote bringen euch schnell zur nächsten Schwimmstelle in der Umgebung:

Google Maps : Einfach „Badesee in der Nähe“ oder „Badestelle“ eingeben und ihr bekommt eine Übersicht mit Bewertungen und Entfernung (direkt zur Suche bei Google Maps).

: Einfach „Badesee in der Nähe“ oder „Badestelle“ eingeben und ihr bekommt eine Übersicht mit Bewertungen und Entfernung (direkt zur Suche bei Google Maps). Komoot : Super für Outdoor- und Wasserorte, mit Infos zu Badestellen, Wegen und Parkplätzen (zum Anbieter).

: Super für Outdoor- und Wasserorte, mit Infos zu Badestellen, Wegen und Parkplätzen (zum Anbieter). Seen.de : Große Datenbank für deutsche Badeseen mit Filter nach Region, Wasserqualität und Ausstattung (zur Suche).

: Große Datenbank für deutsche Badeseen mit Filter nach Region, Wasserqualität und Ausstattung (zur Suche). Outdooractive: App und Webseite für Natur- und Freizeitorte, auch Badeseen inklusive Karten und Tipps (zur App).

Geheimtipps findet ihr vor allem in lokalen Facebook-Gruppen oder Foren. Vor einem Ausflug sucht ihr also nach Communitys mit Namen wie „Freizeit in Stadt xy“. Dort könnt ihr euch mit Leuten austauschen, die bereits lokal verankert sind. Auch auf Tourismus-Webseiten für bestimmte Gebiete findet ihr eigene Badestellen-Listen.

Freibäder und Badeseen: Guide von „Das Örtliche“

Die kostenlose Web-App „Freibad finden mit dem Strandbadguide“ für Android und iOS gibt es von „Das Örtliche“. Einfach Ort oder Postleitzahl eingeben und schon zeigt euch die App eine Übersicht über alle Freibäder, die aktuell geöffnet sind. Dank Bewertungen seht ihr direkt, ob sich der Besuch für euch lohnt. In der Detailansicht bekommt ihr noch mehr Infos zu den Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und ob dort ein Kiosk ist.

Sommer und Sonnenschein – perfekt für eine Abkühlung im Badesee. (© shutterstock / cappi thompson)

Badeseen-Atlas: Die schönsten Seen in Deutschland

Sucht ihr nach einem besonders schönen Badesee oder haltet Ausschau nach einem allgemeinen Ausflugsziel, hilft euch der ADAC. Im Web-Angebot findet ihr die 25 schönsten Seen im Überblick. Die Seen sind zum einen auf einer Karte verzeichnet und zum anderen gibt es Beschreibungen zu den einzelnen Orten. Dort findet ihr schöne Fotos und Angaben, warum gerade diese Badeorte für die Liste ausgewählt wurden.

Neben den Standorten findet ihr eine Übersicht über die Qualität der Badeseen aufgeteilt in alle Bundesländer in Deutschland. So geht ihr auf Nummer sicher, vermeidet schmutzige Überraschungen und stellt fest, welche Wasserqualität selbst der kleine Badesee um die Ecke hat. Falls euer Lieblingsbadesee überlastet ist, könnt ihr auf diesem Weg zudem schnell alternative Badeplätze in ganz Deutschland finden.

Zu den schönsten Badeseen des Landes zählt der Eibsee in Bayern. Direkt am Fuße der Zugspitze gelegen, besticht er durch türkisfarbenes Wasser und ein einzigartiges Alpenpanorama. Der See eignet sich ideal zum Schwimmen, Paddeln und Entspannen an kleinen, versteckten Buchten.

Wer lieber im Norden badet, sollte das Steinhuder Meer in Niedersachsen besuchen. Der größte See Nordwestdeutschlands bietet flache Sandstrände, familienfreundliche Badeinseln und ein lebhaftes Freizeitangebot mit Strandbars und Bootsverleihen. Besonders für Familien und Gruppen ist dieser See ein perfektes Ausflugsziel.

Ein weiteres Highlight ist der Laacher See in Rheinland-Pfalz. Als ehemaliger Vulkankratersee umgeben von bewaldeten Höhenzügen beeindruckt er durch seine natürliche Ruhe und ausgezeichnete Wasserqualität. Neben Bademöglichkeiten bietet der See auch schöne Wanderwege und Ausflugsziele wie das historische Kloster Maria Laach.

Rund um Berlin gilt der Liepnitzsee als einer der klarsten und schönsten Badeseen der Region. Umgeben von dichten Wäldern und mit einer kleinen Insel in der Mitte ist er ein echtes Naturparadies. Besucher können sich mit der kleinen Fähre oder dem Ruderboot auf die Insel Großer Werder übersetzen lassen und dort einen entspannten Badetag verbringen.