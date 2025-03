Bob Tschigerillo: Meme schnell erklärt

Bewegt man sich durch soziale Medien wie TikTok oder X, stößt man immer wieder auf den Namen „Bob Tschigerillo“. Dieser taucht entweder in Beiträgen oder Bildern und Videos auf. Was steckt hinter Bob Tschigerillo und warum ist das ein Meme?

Was steckt hinter dem Bob-Tschigerillo-Meme?

Das „Bob Tschigerillo“-Meme ist ein humorvoller Trend, der sich auf TikTok verbreitet hat. „Bob Tschigerillo“ ist eine scherzhafte Abwandlung des Namens des bekannten Bodybuilders Bob Cicherillo. In diesen Memes werden oft humorvolle Aspekte des Fitnesslebens dargestellt, wobei „Bob Tschigerillo“ als fiktiver Charakter dient, der stereotype Verhaltensweisen und Einstellungen von Bodybuildern übertrieben darstellt.

Ein Beispiel dafür ist ein TikTok-Video von Ron Bielecki, in dem er die lustige Seite des Fitnesslebens mit "Bob Tschigerillo"-Memes präsentiert:

Diese Memes nutzen oft humorvolle Übertreibungen und Parodien, um typische Situationen und Klischees aus der Fitnesswelt darzustellen.

Wer ist der echte Bob Cicherillo? Bob Cicherillo (geboren 1965) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Bodybuilder und heute vor allem als Kommentator und Moderator in der Bodybuilding-Szene bekannt. Er war selbst ein professioneller IFBB-Bodybuilder, gewann jedoch keine bedeutenden Titel. Bekannt wurde er vor allem durch seine Arbeit als offizieller Sprecher der IFBB Pro League und als Moderator bei großen Bodybuilding-Wettbewerben wie Mr. Olympia. Er tritt häufig als Co-Moderator bei Bodybuilding-Events auf, analysiert Wettkämpfe und führt Interviews mit bekannten Bodybuildern. Vor allem seine markante Stimme und sein selbstbewusstes Auftreten machen ihn zu einer prägenden Figur in der Bodybuilding-Szene.

Hier ist der Bodybuilder Bob Cicherillo (links) als Moderator bei einem Bodybuilding-Event im Jahr 2017 zu sehen. (© IMAGO / Dreamstime)

Der Meme-Name „Bob Tschigerillo“ ist also eine absichtliche, humorvolle Verfremdung seines Namens, die im deutschen Fitness- und Bodybuilding-Internet entstanden ist.

Was hat Markus Rühl damit zu tun?

Markus Rühl, eine bekannte deutsche Persönlichkeit in der Bodybuilding-Szene, wird oft mit dem „Bob Tschigerillo“-Meme in Verbindung gebracht, weil seine legendären Aussagen, sein Humor und seine markante Art in der Fitness-Community oft parodiert und als Meme-Material genutzt werden.

Viele TikTok-Videos, die sich um „Bob Tschigerillo“ drehen, enthalten Ausschnitte von Markus Rühl oder nehmen seinen Stil als Vorlage. Rühl tritt selber regelmäßig in sozialen Kanälen auf und spricht dort über Cicherillo. Die Memes beziehen sich dabei vor allem auf seine Aussprache des Namens. Besonders seine direkten und oft lustigen Sprüche über das Bodybuilding werden in den Memes übertrieben dargestellt. Es ist also wahrscheinlich, dass „Bob Tschigerillo“ eine Art Meme-Figur ist, die mit einem humorvollen Twist an Bodybuilder wie Rühl angelehnt ist.

Bei X findet man viele Beiträge, die Bob Tschigerillo und Markus (dort auch oft „Maggus“ genannt) humorvoll gegenüberstellen:

