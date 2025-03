Was heißt „Bomboclat“ in der Jugendsprache?

In Social-Media-Plattformen wie TikTok oder X tauchen immer wieder neue, unbekannte Wörter auf. So hört oder lest ihr in einem Beitrag möglicherweise den Ausdruck „Bomboclat“ und wisst nicht, was er bedeutet. Hier gibt es die Erklärung.

Bomboclat: Bedeutung und Definition

In den meisten Posts bei X, Instagram, TikTok und Co. hat „Bomboclat“ keine richtige Bedeutung. Es ist stattdessen ein lustiges Ersatzwort für ein Objekt oder eine Situation. Häufig wird damit eine Emotion ausgedrückt. Dann steht Bomboclat stellvertretend für ein Gefühl wie:

Überraschung

Wut

Frustration

Aufregung

Allgemein ist „Bomboclat“ ein Wort für etwas, was man nicht erwartet. Einige Beispiele für die Nutzung in der deutschen Jugendsprache findet ihr nachfolgend. Bei diesem Beitrag ist der Nutzer besonders aufgeregt, weil er ein sehr teures, aber auch sehr wertvolles Pack für Ultimate-Team in EAs Fußballspiel gefunden hat:

Hier steht das Wort hingegen für einen großen Hintern, der einen überraschend gewaltigen Abdruck auf einem Sitz hinterlassen hat:

Aus welcher Sprache stammt „Bomboclat“ und wie wird es benutzt?

Der Ausdruck taucht zwar erst seit Mitte der 2020er-Jahre in den sozialen Netzwerken auf, ist aber schon ein sehr altes Wort. Bomboclat geht auf die Sprache in Jamaika zurück (Quelle: Meriam-Webster Dictionary). Dort hat es die gleiche Bedeutung wie das englische f*ck. Es ist also ein vulgärer Ausdruck. Es setzt sich aus den Wörtern „bumbo“ (in der jamaikanischen Sprache ein Ausdruck für das weibliche Geschlechtsteil) und „claat“ („Tuch“) zusammen. Ursprünglich war es das Wort für einen Hygieneartikel zur Menstruation, also eine Binde, mittlerweile wird es aber eher mit einer anderen Bedeutung verwendet, vor allem außerhalb Jamaikas.

Heutzutage wird es hauptsächlich benutzt, um eine Aussage in Social-Media-Beiträgen zu verstärken oder eine Emotion auszudrücken. Manchmal steht es auch alleine in einem Beitrag. Dann ist es als Aufforderung zum Kommentieren eines Beitrags zu verstehen. Eine eindeutige Definition gibt es jedoch nicht. Die Bedeutung hängt vom Absender und Kontext ab, in welchem „Bomboclat“ verwendet wird.

