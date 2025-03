„af“: Was bedeutet die Abkürzung in der Jugendsprache?

Falls ihr die Abkürzung als Nachricht erhaltet und nichts damit anzufangen wisst, findet ihr hier die Bedeutung von „af“.

Was heißt „af“ in der Jugendsprache?

Meistens ist Bedeutung von „af“ „as fuck“. Auf Deutsch heißt das so viel wie „krass“, „extrem“ oder „heftig“.

Je nach Kommunikationskanal kann „af“ natürlich eine unterschiedliche Bedeutung haben. In der Netzwelt hat sich allerdings eine Übersetzung besonders etabliert. Nicht zu verwechseln ist „af“ mit „afk“.

Was heißt die Abkürzung „af“?

Wie die meisten Begriffe im WWW hat auch „af“ seinen Ursprung im Englischen. Auch wenn das vulgäre Wort „fuck“ darin vorkommt, hat die Abkürzung keine obszöne Bedeutung. Dennoch solltet ihr vor allem die ausgeschriebene Version nur im engen Kreis nutzen. Übersetzt ins Deutsche möchte man mit der Abkürzung etwas besonders hervorheben.

Ein Beispielsatz wäre „Die Hausaufgabe war einfach af“, übersetzt: „Die Hausaufgabe war richtig einfach“.

War ein Essen „lecker af“, hat es besonders gut geschmeckt.

Ist hingegen jemand „müde af“, ist man sehr schläfrig.

„af“ kann je nach Kontext sowas wie „richtig gut“ oder „besonders“, „richtig“, „heftig“ oder ähnliches bedeuten.

Die Abkürzung ist vor allem in sozialen Medien wie Instagram oder X zu finden. Um sich Tipparbeit zu sparen, verwendet man hier immer wieder Abkürzungen, die sich nach kurzer Zeit im Online-Sprachgebrauch etablieren.

Ein ähnliches Beispiel ist die Verwendung von „1“ anstelle der Wörter „ein“, „eine“ oder „eins“. Siehe dazu auch: „Was ist das für 1 Life – Ursprung und Bedeutung des Ausdrucks“.

