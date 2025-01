Bose-Kopfhörer im Vergleich 2025: Finde dein perfektes Modell

Von kabellosen Modellen über geräuschunterdrückende Optionen bis hin zu Sportkopfhörern: Das Angebot an Kopfhörern ist groß und hält Möglichkeiten bereit, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile anpassen. In diesem Artikel nehmen wir die Kopfhörer der Marke Bose genau unter die Lupe und verraten, welche am besten zu euch passen.

Bose-Kopfhörer im Vergleich

Die Kopfhörer der Marke Bose umfassen sowohl In-Ear-Kopfhörer, kabellose Modelle, Noise-Cancelling-Exemplare als auch Open Earbuds. In der folgenden Tabelle erhaltet ihr eine Übersicht über die verschiedenen Kopfhörer:

Bose QuietComfort Earbuds

Die Bose QuietComfort Earbuds kombinieren kompaktes Design mit zuverlässigem Noise Cancelling. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8,5 Stunden und zusätzlichen 2,5 Ladungen im Transportetui bieten sie eine Gesamtspielzeit von bis zu 31,5 Stunden. Das IPX4-zertifizierte Design schützt vor Spritzwasser und Feuchtigkeit. Dank Bluetooth-Multipoint lassen sich die Earbuds mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden, also zum Beispiel mit einem Smartphone und einem Laptop.

Über die Bose QCE App für Android und iOS können Nutzer den Klang über einen Fünf-Band-Equalizer anpassen und weitere Einstellungen vornehmen. Das Noise-Cancelling reduziert Umgebungsgeräusche effektiv, um ein fokussiertes Hörerlebnis zu ermöglichen. Mit einem UVP von rund 200 Euro sind die Kopfhörer das günstigste Modell von Bose und bestens für den Alltag geeignet.

Bose QuietComfort Earbuds Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.12.2024 19:02 Uhr

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Die QuietComfort Ultra Earbuds sind das Premium-Modell unter den In-Ears von Bose, was auch den vergleichsweise hohen UVP von 349,95 Euro erklärt. Mittlerweile ist der Preis allerdings deutlich gefallen (bei Amazon ansehen). Sie erinnern vom Design her stark an die QuietComfort Earbuds II und bringen im Vergleich zu diesen auch nur wenige Optimierungen mit sich.

Bluetooth Multipoint wurde per Firmware-Update nachgereicht und Bose verspricht mit "Immersive Audio" ein räumliches Klangerlebnis. Das funktioniert mal mehr mal weniger gut, während das erstklassige Noise-Cancelling Umgebungsgeräusche effektiv reduziert. Positiv hervorzuheben ist außerdem der hohe Tragekomfort, was die QuietComfort Ultra Earbuds zum perfekten Begleiter auf Reisen macht.

Die Akkulaufzeit beträgt – wie schon beim Vorgänger – bis zu 6 Stunden bzw. 24 Stunden mit Ladeetui. Wer bereits die QuietComfort Earbuds II besitzt, für den lohnt sich das Upgrade eher nicht.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.01.2025 00:18 Uhr

Bose Ultra Open Earbuds

Sind das noch Kopfhörer oder ist das schon ein modisches Accessoire? Die Ultra Open Earbuds von Bose sehen nicht nur stylish aus, sondern hängen auch bequem im Ohr – und gehen damit einen ganz anderen Weg als die QuietComfort Ultra: Wer Wert auf Noise Cancelling legt, um sich voll und ganz auf die Musik zu fokussieren, ist hier fehl am Platz. Das offene Design hat wiederum den Vorteil, dass man seine Umgebung noch gut wahrnimmt und die Earbuds so beispielsweise gut im Straßenverkehr tragen kann.

Dank der Bose OpenAudio-Technologie wird der Klang direkt in den Gehörgang geleitet, ohne dass die Ohren vollständig abgedeckt sind. Allerdings müssen aufgrund des offenen Designs Abstriche beim Klang gemacht werden: Diesem mangelt es im Vergleich zu Boses ANC-Kopfhörern stellenweise an Klarheit und Intensität.

Die Earbuds sind leicht, flexibel und werden sanft am äußeren Ohr befestigt, was hohen Tragekomfort gewährleistet. Sie bieten bis zu 7,5 Stunden Wiedergabezeit (27 Stunden im Ladecase) und sind dank der Schutzart IPX4 wasserresistent. Mit einem UVP von stolzen 349,95 Euro sind die Ultra Open Earbuds nicht gerade billig, doch der Straßenpreis liegt auch hier bereits deutlich darunter (bei Amazon ansehen).

Bose Ultra Open Earbuds Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.12.2024 22:58 Uhr

Bose QuietComfort

Ende 2023 hat Bose gleich zwei neue Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Die QuietComfort Headphones (bei Amazon ansehen) ersetzen die beliebten QuietComfort 45 und bringen im Vergleich zu diesen nur wenige Neuerungen, während das Ultra-Modell neu hinzugekommen ist und mit Premium-Features aufwartet (bei Amazon ansehen). Anfang 2024 kam mit den QuietComfort SC noch ein weiterer Kopfhörer dazu, der den normalen QuietComfort Headphones technisch gleicht (bei Amazon ansehen). Die Bezeichnung SC markiert lediglich, dass die Kopfhörer in einem Soft Case statt in einem robusten Hardcase ausgeliefert werden. Außerdem sind sie nur in Schwarz erhältlich.

Für Besitzer eines QuietComfort 45 gibt es kaum einen Grund, auf den Nachfolger umzusteigen, denn die Unterschiede liegen im Detail: Die Bose QuietComfort Headphones klingen ein wenig ausgewogener und bieten mit 24 Stunden ein wenig mehr Akkulaufzeit – ansonsten ist die Ausstattung gleich. Das Noise Cancelling ist also weiterhin sehr gut, während mit Bluetooth 5.1 etwas veraltete Technik verbaut wurde.

Bose QuietComfort Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.12.2024 21:47 Uhr

Bose QuietComfort SC

Während die Bose QuietComfort in drei verschiedenen Farben erhältlich sind (Schwarz, Weiß und Grün), gibt es vom SC-Modell nur eine schwarze Variante (bei Amazon ansehen). Die Abkürzung SC steht für Soft Case, während die normalen QuietComfort sowie die QuietComfort Ultra in einem Hard Case ausgeliefert werden. Dieses schützt die Kopfhörer vor Stößen und Dellen, was auf Reisen ein Vorteil sein kann. Ob das einen Aufpreis von rund 40 Euro wert ist, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten sind QuietComfort und QuietComfort SC identisch.

Bose QuietComfort SC Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.01.2025 06:30 Uhr

Bose QuietComfort Ultra

Wer einen Over-Ear-Kopfhörer von Bose mit dem neuesten Bluetooth-Standard 5.3 sowie dem hauseigenen Raumklang-Verfahren "Immersive Audio" haben möchte, muss zum hochpreisigen QuietComfort Ultra greifen (bei Amazon ansehen). Bose verspricht mit seinem Premium-Modell das beste Noise Cancelling sowie den besten Klang. Außerdem funktioniert die Bedienung per Wischgeste, während die günstigeren QuietComfort Headphones mit klassischen Hardware-Buttons ausgestattet sind.

Dank des ergonomischen Designs und hochwertiger Materialien bieten die QuietComfort Ultra hohen Tragekomfort, selbst bei längerer Nutzung. Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit (18 Stunden mit "Immersive Audio") sind sie zudem ideal für lange Tage. Die Bluetooth-Multipoint-Funktion ermöglicht die Verbindung mit zwei Geräten gleichzeitig, sodass ein schneller Wechsel zwischen verschiedenen Aktivitäten problemlos gelingt. Klare Telefonate sind durch das fortschrittliche Mikrofonsystem gewährleistet, während sich Klangmodi und Einstellungen bequem über die Bose-App für iOS und Android anpassen lassen.

Bose QuietComfort Ultra Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.12.2024 17:54 Uhr

Fazit

Egal ob Earbuds oder Over-Ear-Modelle – Bose-Kopfhörer der QuietComfort-Reihe stehen für hohen Tragekomfort, hervorragendes Noise-Cancelling sowie ausgewogenen Klang. Für welches Modell ihr euch am Ende entscheidet, hängt maßgeblich vom Anwendungsfall und natürlich auch vom Budget ab. Für Alltag und Sport bieten die QuietComfort Earbuds ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Für Musik-Liebhaber, die Wert auf ein ausdifferenziertes Klangerlebnis legen und bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen, sind die QuietComfort Ultra empfehlenswert. Als günstige Alternative bieten sich die normalen QuietComfort Headphones an – sie sind ebenso bequem und daher auch für längere Hör-Sessions oder fürs Home-Office ideal.

Vor- & Nachteile von In-Ear- & Over-Ear-Kopfhörern auf einen Blick

In-Ear-Kopfhörer

Vorteile:

Klein und leicht

Stabiler Sitz

Perfekt für sportliche Aktivitäten

Durchschnittlich geringerer Preis

Nachteile:

Hygiene

Geringeres Klangbild

Komfortprobleme

Over-Ear-Kopfhörer

Vorteile:

Hohe Klangqualität

Hoher Tragekomfort

Perfekt fürs Home-Office

Nachteile: