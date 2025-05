Das beliebteste Android-Handy der Welt kommt von Samsung und kostet keine 150 Euro

Samsung hat es wieder einmal geschafft. Das koreanische Unternehmen ist gleich mit mehreren Geräten bei den weltweit zehn beliebtesten Smartphones vertreten. An der Spitze der Android-Handys ist dabei ein Modell, das aktuell nicht einmal mehr 150 Euro kostet und für viele Jahre an eurer Seite bleiben kann.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung Galaxy A16 5G ist das beliebteste Android-Handy

Samsung bietet eine sehr große Auswahl an Smartphones an. Doch es gibt nur wenige Modelle, die sich weltweit wirklich durchsetzen. An der Spitze aller Android-Handys findet sich oft ein Modell der A-Klasse. Im 1. Quartal 2025 war es das Samsung Galaxy A16 5G. Das Smartphone bietet eine solide Ausstattung, ein schickes Design, einen großen Akku und einen Software-Support für sechs Jahre. Dabei kostet es aktuell keine 150 Euro (bei Amazon anschauen).

Das sind die beliebtesten Smartphones aus dem ersten Quartal 2025 und 2024. (© Counterpoint Research)

Während allgemein wie immer die iPhones an der Spitze zu finden sind, holt sich das Samsung Galaxy A16 5G unter den Android-Modellen dieses Mal die Krone. Damit schlägt das günstige Handy sogar das S25-Ultra-Modell, das im letzten Jahr zur gleichen Zeit noch an der Spitze war. Das beste Modell von Samsung ist sogar um zwei Plätze abgestürzt.

Anzeige

Samsung Galaxy S25 Ultra abgerutscht

Das Galaxy S25 Ultra, das wir im Test als teures Software-Update bezeichnet haben, hat im Vergleich zu seinem Vorgänger ordentlich Federn lassen müssen. Es ist nur noch auf dem dritten Platz der beliebtesten Android-Handys zu finden. Das Galaxy A06 hat noch besser abgeschnitten.

Das sonst so beliebte Galaxy A der 50er-Serie ist ebenfalls noch weiter abgerutscht. Es wird vom Xiaomi Redmi 14C 4G geschlagen und ist in den Top 10 nur noch auf dem 9. Platz und bei den Android-Smartphones nur noch auf Platz 5 zu finden. Gut möglich, dass vielen der Preis des sonst so beliebten Galaxy A55 (Test) einfach zu hoch geworden ist und stattdessen auf die günstigeren Modelle zugegriffen wird, die technisch mittlerweile absolut ausreichen.