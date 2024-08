E-Autos: Das denken die Deutschen wirklich über Stromer

Mehr als die Hälfte der Deutschen kann sich vorstellen, auf ein E-Auto umzusteigen. Vor allem das wachsende Umweltbewusstsein treibt die Nachfrage, wie eine Umfrage in zwölf EU-Ländern zeigt. Beim Wunschpreis für E-Autos kommen Interessenten und Hersteller aber noch nicht zusammen.

E-Autos: Europäer zeigen Interesse

Eine Umfrage der Europäischen Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe (EAFO) zeigt, dass viele Europäer bereit sind, auf E-Autos umzusteigen. In zwölf EU-Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Italien, wurden mehr als 19.000 Menschen zu ihrer Meinung befragt.

Demnach denkt mehr als die Hälfte der Nicht-E-Auto-Fahrer über den Kauf eines solchen Fahrzeugs nach (57 Prozent). In Deutschland können sich 55 Prozent einen Umstieg vorstellen. Die Befragten sehen in E-Autos zwar eine umweltfreundliche Alternative zu Verbrennern – die hohen Kosten sind aber nach wie vor ein Hindernis.

Wann wollen sie umsteigen? 33 Prozent der europäischen Befragten erwägen den Kauf eines E-Autos in den nächsten fünf Jahren. In Deutschland wollen sogar 37 Prozent in diesem Zeitraum umsteigen. Auf der anderen Seite schließen 29 Prozent der deutschen Befragten den Kauf eines Elektroautos für die Zukunft generell aus. Damit liegen sie leicht über dem Durchschnitt der zwölf untersuchten Länder.

E-Autos: 20.000 Euro sind ein guter Preis

Europäische Autofahrer wären laut der Umfrage bereit, 20.000 Euro für ein Elektroauto zu bezahlen. In Deutschland liegt der Median bei 25.000 Euro. Bei der Reichweite wünschen sich die Befragten mehr als 500 Kilometer (47 Prozent) oder zwischen 300 und 500 Kilometer (34 Prozent).

Im Video: Das sind die besten Autos unter 15.000 Euro.

Interessanterweise geben 84 Prozent der bestehenden E-Auto-Fahrer an, dass ihre Reichweite meistens ausreicht. In Deutschland sind sogar 93 Prozent mit der Reichweite zufrieden. Der häufigste Ladeort ist die heimische Ladestation, die von 55 Prozent der Befragten in Europa täglich oder mehrmals pro Woche genutzt wird. In Deutschland ist die Nutzung von Heimladegeräten geringer, am Arbeitsplatz mit 27 Prozent aber beliebter als im europäischen Durchschnitt (Quelle: EAFO).