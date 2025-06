E-Autos überholen Verbrenner: Deutsche Stadt schreibt Geschichte

Der Wandel auf Deutschlands Straßen wird immer sichtbarer: In einer Landeshauptstadt gab es bei batterieelektrischen Fahrzeugen jetzt erstmals mehr Neuzulassungen als bei Diesel- und Benzin-Fahrzeugen. Auch bundesweit geht es nur in eine Richtung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Stuttgart: BEV erstmals vor Benzin und Diesel

Von Januar bis Mai 2025 wurden in der baden-württembergischen Landeshauptstadt mehr batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zugelassen als Autos mit klassischem Verbrennungsmotor. Der Anteil lag bei 20,9 Prozent und damit knapp vor Benzinern (20,8 Prozent) sowie deutlich vor Dieselfahrzeugen (14,4 Prozent).

Anzeige

Insgesamt kamen laut offiziellen Angaben 3.534 reine Elektroautos, 2.998 Plug-in-Hybride und 4.396 Hybride neu auf die Straßen. Alternative Antriebe machen inzwischen 64,7 Prozent aller Neuzulassungen in Stuttgart aus.

Der Benzinmotor muss damit erstmals seinen Spitzenplatz räumen. Laut Angaben der Stadt sind entscheidende Faktoren dafür die größere Auswahl bezahlbarer Elektrofahrzeuge und die deutlich bessere Ladeinfrastruktur. Martin Körner, Leiter des städtischen Grundsatzreferats, sieht darin einen klaren Wendepunkt: „Elektroautos sind keine Nische mehr, sondern der neue Standard“ (Quelle: Landeshauptstadt Stuttgart).

Bereits jetzt bietet die Stadt mit über 3.500 Ladepunkten das dichteste Ladenetz aller deutschen Großstädte. Weitere 500 sollen in den nächsten Jahren dazukommen. Wer privat laden möchte, kann von der Stadt Förderungen erhalten und kostenfreie Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Speziell für Taxi-Unternehmen gibt es in Stuttgart deutlich reduzierte Stromtarife.

Deutschland: E-Auto-Zulassungen bei 18 Prozent

Im Mai alleine wurden bundesweit insgesamt 239.297 neue Pkw zugelassen, darunter 43.060 reine Elektroautos (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt). Das entspricht einem Anteil von 18 Prozent am Gesamtmarkt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dieser Anteil um fast 45 Prozentpunkte gestiegen.