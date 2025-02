E-Scooter: Gibt es eine Helmpflicht?

E-Scooter sind Fahrzeuge, die zugelassen werden müssen und ein Kennzeichen benötigen. Dementsprechend gelten für diese Fahrzeuge strengere Regeln als zum Beispiel für normale Fahrräder. Wie sieht es mit einer Helmpflicht bei E-Scootern aus? Muss man einen Helm tragen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

E-Scooter ohne Zulassung dürfen nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden. Andernfalls droht ein Bußgeld. Einen Führerschein benötigt ihr aber nicht.

Anzeige

Kein Helm für E-Scooter vorgeschrieben

Eine Helmpflicht gibt es für E-Scooter nicht. Ihr dürft also auf einen motorisierten Tretroller steigen, ohne dabei einen Helm anziehen zu müssen. Die deutsche Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht eine Helmpflicht nur für Fahrzeuge vor, die schneller als 20 km/h fahren können.

Anzeige

„Das Mindestalter liegt bei 14 Jahren. Außerdem ist das Tragen eines Helms empfehlenswert, auch wenn keine Helmpflicht für Elektro-Tretroller besteht.“ ADAC zur Helmpflicht bei E-Scootern

Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV) schreibt das Tragen eines Helms nicht vor. Der ADAC empfiehlt es jedoch aufgrund des erhöhten Verletzungsrisikos (Quelle: ADAC). Laut der eKFV sind E-Scooter Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6 bis 20 km/h, die über eine Lenk- oder Haltestange verfügen und bestimmte technische Anforderungen erfüllen müssen.

E-Scooter in Deutschland: Was ist erlaubt? Abonniere uns

auf YouTube

Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, ist ein Helm aber natürlich sinnvoll. In Deutschland dürfen E-Roller mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h gefahren werden und fallen somit nicht unter die Helmpflicht. Schnellere E-Roller sind hierzulande nicht erlaubt. Laut ADAC gab es im Jahr 2021 rund 2155 Unfälle mit Elektrorollern. Darunter sind fünf tödliche Unfälle. 2023 waren es bereits 9.439 Unfälle mit 20 Todesfällen (Quelle: ADAC). Ein Helm beim E-Scooter-Fahren wird also zur eigenen Sicherheit empfohlen.

Anzeige

Keine Helmpflicht? Darum sollte man ihn trotzdem tragen

Trotz fehlender Helmpflicht raten Experten dringend zum Tragen eines Helms. Unfallstatistiken zeigen, dass Kopfverletzungen bei E-Scooter-Unfällen häufig auftreten. Eine Studie des Universitätsklinikums Essen aus dem Jahr 2022 ergab, dass Kopf- und Gesichtsverletzungen bei E-Scooter-Unfällen besonders häufig sind. In der Studie trug keiner der verunfallten Fahrer einen Helm (zur Studie).

„Durch eine generelle Helmpflicht könnten die Schwere und eine Vielzahl an Verletzungen deutlich reduziert werden.“ Studie zu Verletzungen von E-Scooter-Fahrern

E-Scooter: Kommt eine Helmpflicht?

E-Scooter tauchen in deutschen Straßenregelungen erst seit kurzem auf. Gut möglich, dass Bestimmungen hier also nachträglich angepasst werden. Eine zukünftige Helmpflicht ist demnach nicht ausgeschlossen. Kurt Bodewig, Präsident der Deutschen Verkehrswacht fordert etwa aufgrund der Unfallzahlen eine Einführung der entsprechenden Pflicht und verweist auf das „große Problem für die Sicherheit auf der Straße“, das sich aus der E-Scooter-Nutzung ergibt (Quelle: Rheinische Post).

Anzeige

Bodewig führt an, dass E-Scooter im Unterschied zu Fahrrädern ein „Kraftfahrzeug“ sind. Dabei könnte sich ein Blick auf andere Länder lohnen. Im deutschen Nachbarland Dänemark gilt etwa seit dem 1. Januar 2022 eine Helmpflicht auf E-Rollern (Quelle: TAZ.de). In Spanien gibt es zwar keine Pflicht an sich, allerdings könnten E-Scooter-Verleiher die Nutzung eines Helms vorschreiben. In den USA müssen E-Roller-Fahrer unter 18 Jahren ihren Kopf mit einem Helm schützen. Eine EU-weit gültige Regelung gibt es derzeit nicht.

Lieber mit Helm Ein Helm sieht vielleicht uncool aus, aber gerade auf dem Zweirad kann bei einer ordentlichen Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h genug passieren. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.