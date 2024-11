Hyundai Ioniq 9: Nach dem EV9 von Kia kommt der nächste Elektro-Koloss

Mit dem Ioniq 9 hat Hyundai ein Elektro-SUV vorgestellt, das vor allem Familien ansprechen dürfte. Als bislang größtes Elektroauto des Herstellers soll es mit drei Sitzreihen, viel Komfort und guter Reichweite überzeugen.

E-SUV: Hyundai präsentiert den Ioniq 9

Hyundai hat mit dem Ioniq 9 ein 5,06 Meter langes Elektroauto vorgestellt, das je nach Variante bis zu sieben Sitzplätze bietet. Relaxsitze mit Liegefunktion in den ersten beiden Reihen sollen für mehr Komfort sorgen. In der zweiten Reihe können die Sitze um 180 Grad gedreht werden. Abgerundet wird das Familienkonzept durch einen großen Kofferraum, der je nach Sitzkonfiguration bis zu 1.323 Liter fasst. Ein kleiner Frunk bietet zusätzlichen Stauraum von bis zu 88 Litern.

Anzeige

Der Ioniq 9 basiert auf der E-GMP-Plattform und ist mit einer 110,3-kWh-Batterie ausgestattet, die eine Reichweite von bis zu 620 Kilometern nach WLTP ermöglicht. Die Ladeleistung von 260 kW ermöglicht laut Hyundai eine Schnellladung von 10 auf 80 Prozent in 24 Minuten.

Der Ioniq 9 wird in verschiedenen Antriebsvarianten angeboten. Die Basisversion mit Heckantrieb leistet 160 kW, die Allradmodelle bis zu 320 kW. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 200 km/h (Quelle: Hyundai).

Anzeige

Der Hyundai Ioniq 9 bietet Platz für bis zu sieben Personen. (© Hyundai)

Im Innenraum kombiniert Hyundai digitale Anzeigen mit physischen Bedienelementen. Optional sind ein 14-Lautsprecher-BOSE-System, ein größerer 12-Zoll-Infotainment-Bildschirm und weitere Komfortfunktionen erhältlich. Hyundai plant außerdem Features-on-Demand, mit denen Nutzer zusätzliche digitale Funktionen wie Ambientebeleuchtung oder Streaming-Apps nachrüsten können.

Ioniq 9 zunächst in den USA und Südkorea

Der Ioniq 9 wird Anfang 2025 zunächst in den USA und Südkorea auf den Markt kommen. Der Verkaufsstart in Europa ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Der Einstiegspreis wird voraussichtlich bei rund 70.000 Euro liegen.

Anzeige

Wer sich einen ungefähren Eindruck vom Ioniq 9 schon so früh wie möglich verschaffen will, sollte sich den Kia EV9 anschauen. Kia gehört zum Hyundai-Konzern und bietet den Bruder des Ioniq 9 bereits seit einiger Zeit hierzulande an. Wir haben ihn uns in unserem Test genauer angeschaut.

Mehr zum Hyundai Ioniq 9 seht ihr im Video:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.