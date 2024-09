Elektro-Hoffnung: Skoda gibt Ausblick auf neues E-Auto

Skoda setzt bei seinen Modellen auf einen neuen Weg. Nicht nur der Elektroantrieb steht dabei im Mittelpunkt, sondern auch klare Formen und ein selbstbewusster Auftritt – zurecht. Den präsentiert jetzt das kommende E-Auto Elroq.

Skoda zeigt kommendes E-Auto-Design

Der Skoda Elroq kann sich sehen lassen. Das beweisen die Designskizzen, die von der tschechischen Marke jetzt veröffentlicht wurden. Sie zeigen das kommende Elektro-SUV, das sich in Zukunft zum Pendant des beliebten Karoq mausern soll.



Von einem Nachfolger zu sprechen, wäre in der aktuellen Lage wohl zu früh. Einerseits, weil Skoda den Karoq erst kürzlich aufgefrischt hat. Andererseits angesichts der Probleme bei der Schwestermarke VW, die mit Sparmaßnahmen gegen das schwache Kundeninteresse vorgehen will. In dieser Situation wird man bei Skoda ganz genau hinsehen, bevor man Modelle angreift, die dem Konzern Geld einbringen.

Genau dazu wird der neue Elroq aber offenbar Potenzial haben. Denn optisch macht das E-SUV richtig etwas her:

Der Elroq von Skoda bekommt als erstes Modell die neue Designsprache „Modern Solid“ verpasst. (© Skoda)

Laut Mittelung von Skoda wird der Elroq das erste Modell der Tschechen sein, das auf die neue Optik bei Skoda setzt. Der gewohnte Kühlergrill von von Skodas neuem Tech-Deck-Face ersetzt. Auffällig ist vor allem, dass die gesamte Front moderner daherkommt. Auch die neue Skoda-Wortmarke an der Front hebt das hervor.



Skoda verweist zudem auf den auffälligen Dachspoiler, zu sehen oben im Bild. Der wirkt aber viel dezenter, als Skoda es wohl wahrhaben will – tut dem modernen und deutlich sportlicheren Auftritt des Elroq aber eher gut. Im Vergleich zum Karoq wirkt das Elektro-SUV deutlich kompakter, obwohl er mit rund 4,5 m sogar etwas länger werden soll. Skoda verspricht außerdem eine große Reichweite.

Elroq: Skoda packt die Karten auf den Tisch

Bis wir erste Gewissheit über die Daten des Elroq bekommen, dauert es nicht mehr lange. Skoda hatte zuvor angekündigt, den Elroq noch 2024 vorzustellen. Jetzt soll es in wenigen Wochen schon so weit sein.



Neben dem Elroq wird auch der günstige Epiq für Skoda und den VW-Konzern ein wichtiges Modell. Denn der Skoda-Stromer ist eines der drei Geschwister-Modelle, mit denen der größte deutsche Autobauer die 25.000-Euro-Marke knacken will:

