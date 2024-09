Fax kostenlos online senden: Hier gehts

Faxe haben auch heute noch ihre Daseinsberechtigung. Ein Fax kann, was E-Mails, SMS oder WhatsApp nicht bieten: Ihr könnt damit zum Beispiel eigenhändig unterschiebene Kündigungen termingerecht versenden. GIGA zeigt euch, wo ihr Faxe online versenden könnt – kostenlos!

Obwohl Faxe nach wie vor einen Sinn haben, gibt es kaum noch Faxgeräte in Privathaushalten. Selbst die in machen Druckern integrierte Faxfunktion wird kaum genutzt. Aber für die seltenen Momente, in denen ihr das braucht, könnt ihr Faxe kostenlos online versenden. Allerdings müsst ihr dabei immer auf das Kleingedruckte achten, um nicht in Abofallen zu stolpern. Außerdem solltet ihr diesen Online-Fax-Diensten am besten keine Dokumente mit persönlichen Daten in die Hand geben.

Dokumente können auch per WhatsApp verschickt werden. Wie das geht, zeigen wir im Video:

WhatsApp: PDF- und DOC-Dateien versenden – Anleitung

auf YouTube

Hier könnt ihr im Internet kostenlos Faxe online senden

Wir stellen euch hier einige der Dienste vor, die euch Online-Faxe ermöglichen und dabei auch ein kostenloses Angebot haben. Ihr erfahrt auch die Voraussetzungen, die Beschränkungen und worauf ihr achten solltet.

PDF24 Pro Contra 5 Faxe pro Monat kostenlos Anmeldung nötig Deutsche Firmenanschrift Kein Faxempfang Auch internationale Faxe möglich Fax-Daten müssen als PDF vorliegen Werbefrei AllToFax Pro Contra Bis zu 15 Faxe pro Monat Nur 1 Fax pro Tag Keine Anmeldung nötig Kostenlose Faxe nur in reiner Textform Deutsche Firmenanschrift Kein Faxempfang Werbefrei Fax.Plus Pro Contra Faxe in 180 verschieden Länder Insgesamt nur 10 Seiten E-Mail an Fax möglich Anmeldung nötig Elektronische Unterschrift Schweizer Firma ohne gültiges Impressum Werbefrei

Vermutlich ist die Beschränkung auf die geringe Zahl für die meisten nicht so schlimm, weil sie nicht oft faxen müssen. Falls ihr tatsächlich regelmäßig Faxe versenden müsst, solltet ihr bei den oben genannten Unternehmen entweder ein kostenpflichtiges Konto anlegen, oder etwa am PC eine Faxsoftware nutzen. Eventuell müsst ihr dazu an eurem Router eine Faxnummer reservieren. Wie das geht, könnt ihr hier nachlesen: FRITZ!Box als Fax einrichten. Dann könnt ihr mit einem Fax-fähigen Drucker oder einem preisgünstigen Fax-Modem Faxe direkt vom Computer aus versenden.

Kalea Informatique Fax Modem 56 K auf Port USB – 1 RJ11 Stecker – Chipsatz Conexant Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.09.2024 13:11 Uhr

Diese Geräte könnt ihr mit einem USB-Stecker direkt an euren Computer anschließen und dann mit einem Telefonkabel am Router oder eurer Telefonanlage. Nach einer einfachen Konfiguration könnt ihr zum Beispiel über die Windows-eigene Fax-Funktion Faxe direkt aus eurer Textverarbeitung oder eurem PDF-Programm abschicken. Vor allem könnt ihr damit auch Faxe empfangen und so auch Antworten entgegennehmen.

Faxen ohne Faxgerät: Das solltet ihr beachten!

In der Regel könnt ihr auf der Fax-Absende-Nummer beim kostenlosen Faxen keine Faxe empfangen . Macht also im Fax klar, wie man euch gegebenenfalls antworten kann.

. Macht also im Fax klar, wie man euch gegebenenfalls antworten kann. Manche solcher Dienste haben ihren Firmensitz im Ausland . Bei einigen ist nicht einmal klar erkennbar, wo sie residieren. Vertraut diesen öffentlichen Diensten keine privaten Daten an! Verträge, Kündigungen mit Vertrags- und Kundennummern oder Prozessakten gehören nicht in die Hände wildfremder Firmen und Personen!

. Bei einigen ist nicht einmal klar erkennbar, wo sie residieren. Verträge, Kündigungen mit Vertrags- und Kundennummern oder Prozessakten gehören nicht in die Hände wildfremder Firmen und Personen! Die Kostenstrukturen einiger Anbieter sind nicht immer klar verständlich. Da kann es euch schnell passieren, dass ihr mit einer Anmeldung ein Abo abschließt . Seht euch alle Angebote vorher genau an!

. Seht euch alle Angebote vorher genau an! Manch dieser Dienste finanzieren sich durch Werbung – und die ist nicht auf der Webseite, sondern auf den Faxen! Auch das steht meist irgendwo in den AGB, die ihr wirklich lesen solltet.

