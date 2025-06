Fiat lernt bei E-Autos von China: Akku-Wechsel in fünf Minuten

Für den Fiat 500e präsentiert Stellantis ein mögliches Zukunftsszenario für E-Autos. Anstatt langes Laden heißt es hier: Alter Akku raus, neuer Akku rein – und einfach weiterfahren. Das Konzept ähnelt dem von Nio, doch Fiat setzt auf einen cleveren Vorteil.

E-Auto Fiat 500e mit schnellem Batterie-Wechsel

Stellantis hat in Spanien immerhin 100 Modelle des Fiat 500e mit der besonderen Akkutausch-Technik des US-Startups Ample ausgestattet. Die Idee dabei: Elektroautos sollen nicht mehr ewig an der Ladesäule stehen, sondern in nur fünf Minuten eine frische Batterie erhalten. Die Lösung richtet sich zunächst gezielt an Betreiber von Carsharing-Flotten, für die jede Standminute bares Geld kostet.

Anders als bei dem ähnlichen Modell von Nio kommen bei Stellantis modulare Akkus zum Einsatz. Das spart laut Hersteller Platz, erlaubt flexible Kapazitäten und macht die Technik für viele Fahrzeuge kompatibel. Nutzer zahlen je nach Bedarf nur für ein, zwei oder vier Module.

Während Nio mit seinen festen Tauschstationen bereits erste Maßstäbe setzt, will Fiat nun hzeigen, dass es auch anders geht: noch flexibler, kostengünstiger und besser skalierbar (Quelle: InsideEVs).

Trotzdem bleibt die Technik bisher auf spezielle Einsatzgebiete beschränkt. Für Privatnutzer, die ihr Auto über Nacht laden, ist der Tausch kaum attraktiv. Für Fuhrparks, Taxis oder Sharing-Modelle bietet das System jedoch eine Lösung für eines der größten Probleme von E-Autos überhaupt.

Fiat setzt auf Akku-Pionier Ample

Fiats Akku-Partner Ample aus San Francisco hat sich seit 2021 einen Namen gemacht. Erste Stationen gingen bereits vor Jahren in Kalifornien in Betrieb, allerdings mussten E-Auto-Fahrer da noch eine gewisse Wartezeit in Kauf nehmen. Die zweite Generation der Stationen verkürzt die Tauschzeit auf rund fünf Minuten – und der Fahrer muss das Auto auch nicht mehr verlassen.