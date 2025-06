ID.2 zeigt, dass VW doch E-Autos kann – unter einer Bedingung

Der ID.2 von Volkswagen wird mit Spannung erwartet. Lang ist es nicht mehr hin, bis die Wolfsburger die Serienversion präsentieren wollen. Schon jetzt zeigt sich der kommende Volksstromer in einer vermutlich seriennahen Aufmachung – und sieht dabei einem Polo zum Verwechseln ähnlich.

ID.2 als Polo-Zwilling aufgetaucht

Bis der ID.2 als Serienfahrzeug offiziell enthüllt wird, ist es nicht mehr lange hin. Für die IAA im September ist der große Auftritt von VWs wichtigem E-Auto angesetzt.

Schon jetzt, einige Wochen zuvor ist der kleine Stromer allerdings abgelichtet worden – und der Blick auf den ID.2 macht Hoffnung:

Denn die Ähnlichkeit zum Polo ist verblüffend und dürfte kein Zufall sein. Zum einen feierte Volkswagen in diesen Tagen erst den 50. Geburtstag des Kleinwagens, der VW nach dem Käfer über Jahre und Jahrzehnte getragen hat. Zum anderen soll der ID.2 genau die Position des Polos im Elektro-Portfolio übernehmen – ob er ihn auch ersetzen wird, ist noch nicht ganz sicher.

Was hingegen klar ist: Die Optik spielt beim ID.2 eine riesige Rolle. Der Stromer für 25.000 Euro Startpreis muss die Kundschaft wirklich abholen, statt wie beim Start des ID.3 jede Menge VW-Fans vor den Kopf zu stoßen.

Auch Leistung, Reichweite, Preis, Ausstattung und Fahrgefühl müssen stimmen. Aber vor allem der erste Eindruck darf dem ID.2 nicht im Weg stehen. Der jetzt abgelichtete ID.2 zeigt, dass VW sich dessen genau bewusst ist. Die Ähnlichkeit zum Polo war zwar schon dem Konzept (im Bild über dem Artikel) deutlich anzusehen. Doch die Beklebungen für die Testfahrt heben den Verwirr-Faktor noch einmal auf ein ganz neues Level – und sie gefallen.

VW darf mit ID.2 nicht scheitern

Für VW kommt es mit dem ID.2 auf einen Erfolg an. Der weitaus teurere ID.7 kommt zwar aktuell schon richtig gut an. Doch der aus der Führungsebene beschworenen DNA von Volkswagen entsprechen die erschwinglichen Modelle einfach eher. Der Elektroweg hängt bei VW damit insbesondere an ID.2 und dem noch einige Jahre entfernten ID.Every1.

So muss der ID.2 aussehen Für mich ist schon klar, seit ich den ID.2all als Konzept gesehen habe: Dieser Elektro-VW hat das Zeug, den Markt in Bewegung zu setzen. Bei keinem Elektroauto bisher hat Volkswagen bei Design und Nutzwert so sehr den Nagel auf den Kopf getroffen – mit Ausnahme des ID.7 vielleicht, der ebenfalls schon ein Erfolg ist. Der ID.2 sollte, nein er muss, weitestgehend genau so kommen, wie wir ihn jetzt auf ersten Bildern noch leicht getarnt gesehen haben. Das ist die Bedingung, dann mache ich mir um dieses Modell gar keine Sorgen. Felix Gräber

