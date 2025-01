Für 9,99 Euro: Aldi verkauft nächste Woche ein Gerät, das in keiner Garage fehlen darf

Wer auf der Suche nach Werkzeug und Geräten ist, muss dafür nicht immer gleich in den Baumarkt fahren. Auch Discounter Aldi bietet seit geraumer Zeit praktischen Heimwerkerbedarf an. In den Filialen von Aldi Nord etwa kriegen Kunden ab dem 9. Januar ein Digital-Multimeter zum kleinen Preis.

Aldi Nord verkauft Digital-Multimeter für 9,99 Euro

Handwerker brauchen nicht nur Werkzeuge wie Hammer, Schraubendreher, Schraubenschlüssel oder Sägen in ihrer Werkstatt – auch ein Multimeter zur Messung von Spannung, Stromstärke und Widerständen ist bei Reparaturen oftmals nützlich.

Wem so ein praktisches Gerät bislang noch fehlt, kann ab dem 9. Januar 2025 in den Filialen von Aldi Nord vorbeischauen. Der Discounter verkauft dann ein Digital-Multimeter von Ferrex für 9,99 Euro. Das Gadget ist vom TÜV Rheinland zertifiziert, wird inklusive Batterien und Messspitzen verkauft und Aldi bietet drei Jahre Garantie.

Das Multimeter bietet einen Diodentest und eine Durchgangsprüfung mit akustischem Signal. Dank der Speicherfunktion (HOLD) können Messwerte festgehalten werden. Die automatische Power-off-Funktion spart Strom, wenn ihr mal vergessen solltet, das Multimeter selbst auszuschalten.

Aldi Nord verkauft kommende Woche das Ferrex Digital-Multimeter in den Filialen. (© Screenshot GIGA / Aldi)

Die Messbereiche sehen wie folgt aus:

Gleichspannung: 0,1 mV - 600 V

Wechselspannung: 1 mV - 600 V

Wechselstrom: 0,1 μA - 10 A

Gleichstrom: 1 μA - 10 A

Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ

Für wen lohnt sich der Kauf des Multimeters bei Aldi?

Für Hobby-Heimwerker dürfte dieses Einsteiger-Multimeter von Aldi in den meisten Fällen vollkommen ausreichen – auch der Preis stimmt. Modelle mit vergleichbarem Funktionsumfang kosten bei Baumärkten wie OBI oder Hornbach gerne mal das Doppelte.

Wer hingegen auf Amazon sucht, findet gleichwertige Modelle zu einem ähnlichen Preis wie bei Aldi (bei Amazon anschauen). Wer jedoch nicht Prime-Mitglied ist, muss zusätzliche Versandkosten für Bestellungen unter 39 Euro einplanen.

Digital-Multimeter (max. 600 V, 10 A, 2MΩ) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2025 17:37 Uhr

