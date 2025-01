Google Pixel: Mit „Add me“ Personen nachträglich in Gruppenfotos einfügen – so funktioniert es

Google führt mit „Add me“-Funktion eine Funktion ein, die Gruppenfotos erleichtern soll. Wie funktioniert „Add me“ und auf welchen Geräten ist das Feature verfügbar?

Die Funktion ist nur für Smartphones ab dem Google Pixel 9 vorgesehen. Neben dem Pixel 9 gehören auch das Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold und Pixel 9 Pro XL zu der Gerätereihe. Ältere Pixel-Smartphones oder andere Geräte außerhalb der Pixel-Reihe werden das „Mich hinzufügen“-Feature also vermutlich nicht erhalten.

„Add me“: Person nachträglich in Gruppen-Fotos einfügen

Das Feature ist in der Kamera-App integriert und für Gruppenbilder vorgesehen. Damit soll sich eine Person, die ein Gruppenfoto schießt, nachträglich in das Bild einfügen lassen. Das geht so:

Öffnet die Kamera-App. Unten findet ihr die verschiedenen Kamera-Funktionen. Scrollt nach links, bis ihr die Option „Mich hinzufügen“ auswählen könnt. Schießt das Foto. Achtet dabei darauf, dass ihr genügend Platz lasst, um euch nachträglich auf dem Bild einzufügen. Gebt das Smartphone an eine andere Person in der Gruppe. Auf dem Pixel-Bildschirm wird ein Rahmen angezeigt, in den ihr euch positioniert. Achtet darauf, alleine auf dem Bild zu sein, damit andere Gruppenmitglieder nicht doppelt auf dem finalen Bild erscheinen.+ Sobald der Rahmen weiß wird, könnt ihr die „Mich hinzufügen“-Aufnahme über den Auslöser-Button erstellen. Ist der Rahmen rot, eignet sich der Ausschnitt nicht für das kombinierte Gruppenbild. Beide Fotos werden automatisch miteinander kombiniert. Über die Vorschauansicht könnt ihr sehen, wie ihr zum ersten Gruppenfoto hinzugefügt wurdet. Die beiden ursprünglichen Bilder bleiben erhalten. Mit dem Viereck-Symbol könnt ihr zwischen der kombinierten und den Einzelaufnahmen hin- und herschalten.

„Mich hinzufügen“ ohne Pixel 9?

Bislang gibt es keine Informationen darüber, ob die „Mich hinzufügen“-Funktion in Kamera-Apps anderer Smartphone-Hersteller hinzugefügt wird. Samsung setzt aber schon für andere Funktionen auf die Google-KI, demnach ist davon auszugehen, dass zumindest Geräte ab dem Samsung Galaxy S25 auf „Add me“ zugreifen können.

