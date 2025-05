Huawei legt vor: So ein Notebook gab es noch nie

Huawei wagt den nächsten Schritt: Der erste hauseigene PC-Chip Kirin X90 verspricht Desktop-Power für ein kommendes HarmonyOS-Notebook. Erste Details deuten auf eine echte Kampfansage an Intel und AMD hin.

Huawei: Notebook mit eigenem Kirin-Chip

Geleakte Infos rund um ein neues Huawei-Notebook zeigen, was viele bereits vermutet haben: Der chinesische Hersteller bringt seinen ersten eigenen Desktop-Chip auf den Markt (Quelle: Huawei Central).

Der Kirin X90 soll das Herzstück eines neuen HarmonyOS-Notebooks werden, das Huawei wohl am 20. Mai offiziell vorstellt. Der Chip ist nicht nur neu, sondern auch Teil einer größeren Strategie. Huawei setzt zunehmend auf größtmögliche Autonomie.

Technisch basiert der Kirin X90 anscheinend auf der gleichen Architektur wie der Kirin 9010 im Smartphone Mate 70, verfügt aber über leistungsstärkere Kerne für den Einsatz in Notebooks. Zudem erfüllt er laut Berichten die chinesischen Kryptographie-Standards SM3 und SM4. Das ist ein klares Signal in Richtung staatlicher Kunden und dem möglichen Einsatz in kritischen Infrastrukturen.

Das neue Huawei-Notebook soll bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und eine SSD mit 2 TB mitbringen. Drei USB-4-Ports sorgen für schnelle Verbindungen mit Peripherie. Auch bei der Grafikleistung will Huawei zulegen: Eine neue Grafikeinheit namens Maleoon 920 ist im Gespräch, genauere Informationen fehlen allerdings noch. Klar ist aber schon jetzt: Die Ausstattung gehört zur Oberklasse.

Kirin X90: Huawei greift Intel und AMD an

Besonders spannend wird sein, wie sich der Kirin X90 gegen klassische x86-Chips schlägt. ARM-basierte Desktop-Chips haben bei Apple bereits gezeigt, was möglich ist. Huawei will offenbar in eine ähnliche Richtung gehen. Wenn die Leistung stimmt, könnte sich der neue Chip zumindest auf dem chinesischen Markt schnell als Alternative etablieren.

