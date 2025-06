Ikea verkauft Balkonkraftwerke: Eigener Solarstrom ab 1.229 Euro

Kunden müssen die Ikea-Balkonkraftwerke nicht selbst zusammenbauen.

Ikea erweitert sein Sortiment um Solartechnik: Ab sofort sind steckfertige Balkonkraftwerke erhältlich. Die Systeme sind ab 1.229 Euro verfügbar, Ikea-Mitglieder profitieren zusätzlich von einem Preisnachlass.

Ikea bietet Balkonkraftwerke an

Mit dem neuen Angebot will Ikea seine Kunden beim Einstieg in die private Stromerzeugung unterstützen, heißt es. Gemeinsam mit Svea Solar bietet das Unternehmen nun Balkonkraftwerke an. Ikea spricht von einem Komplettsystem, das sich sofort nutzen lässt und keine Fachmontage erfordert.

Zum Einsatz kommt das modulare EcoFlow-Stream-System, das aus zwei Solarpanels mit je 400 Watt sowie einem tragbaren Batteriespeicher besteht (1,92 kWh). Die Gesamtleistung liegt bei 800 Watt, was dem aktuell gesetzlich erlaubten Maximum für Balkonkraftwerke in Deutschland entspricht.

Die enthaltene Powerstation lässt sich über die Solarmodule aufladen und speichert überschüssigen Strom für später. Damit können auch Geräte wie Kühlschränke zeitweise unabhängig vom Netz betrieben werden. Die tragbare Lösung eignet sich auch für andere Einsatzzwecke, beispielsweise beim Camping oder im Schrebergarten. Erweiterungsmöglichkeiten bestehen über zusätzliche Module und smarte Steckdosenlösungen.

Die Grundversion kostet 1.229 Euro, Ikea-Family-Mitglieder erhalten zudem noch 15 Prozent Rabatt (Quelle: Ikea). Damit liegt der Einstiegspreis bei rund 1.045 Euro. Im Set enthalten sind neben den Modulen und dem Speicher auch ein Wechselrichter und Montagematerial. Laut Anbieter ist die Anlage nach wenigen Handgriffen einsatzbereit. Die Zielgruppe sind Mieter oder Eigentümer ohne klassische Dachfläche.

Ikeas Energieoffensive geht weiter

Die Balkonkraftwerke sind Teil einer umfassenden Strategie zur CO₂-Reduktion. Das Unternehmen will bis 2030 seine Emissionen halbieren und langfristig klimaneutral werden. Ergänzend zum neuen Angebot verkauft das Unternehmen auch Wärmepumpen und Wallboxen.