iPhone 16: Endlich Klarheit in Apples Lade-Dschungel

Wie schnell und mit wie viel Watt lädt nun eigentlich ein iPhone 16 maximal? Apple selbst versteckt sich hinter schwammigen Aussagen, und ein chinesischer Zulassungsantrag zum iPhone 16 sorgte auch für mehr Verwirrung als Aufklärung. Echte Tests zur Ladegeschwindigkeit schaffen nun aber endlich Klarheit im Wirrwarr.

iPhone 16 lädt schneller, aber nicht so schnell wie erhofft

Auf dem Papier vermeidet Apple klare Ansagen zur maximalen Ladegeschwindigkeit des iPhone 16. Laut Hersteller unterstützen alle vier Modelle das „schnelle Aufladen“. Allerdings formuliert man nur grob, Zitat: „Bis zu 50 % in etwa 30 Minuten mit 20-W-Netzteil oder höher und USB‑C-Ladekabel oder 30-W-Netzteil oder höher und MagSafe-Ladegerät“. Mehr verrät Apple an dieser Stelle nicht.

Später zeigte ein chinesischer Zulassungsantrag, dass wohl alle Modelle des iPhone 16 für eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 45 W ausgelegt sind, schließlich wird das USB-C-Power-Delivery-3.0-Protokoll unterstützt und zwar mit einer Spannung von 15 Volt und 3 Ampere, was einer theoretischen maximalen Ladeleistung von 45 Watt entspricht. Doch laden die neuen iPhones tatsächlich so schnell?

Jetzt bringen Tests die erhoffte Aufklärung, und die beweisen, dass kein iPhone 16 am Ende so schnell geladen werden kann. Verbesserungen in der Ladegeschwindigkeit gibt es dennoch (Quellen: ChargerLAB, PhoneArena via MacRumors).

So erreicht das iPhone 16 Pro Max bei ChargerLAB mit verschiedenen Netzteilen von Apple und Drittherstellern eine maximale anhaltende Ladegeschwindigkeit von circa 30 Watt. Kurzzeitig konnte zwar auch mal eine Spitze von 37 Watt mit einem 140-Watt-Netzteil erreicht werden, aber es bleibt unklar, wie lange das iPhone diese Geschwindigkeit aufrechterhielt. Alles in allem eine Verbesserung gegenüber den maximalen 27 Watt beim iPhone 15 Pro, aber dennoch weit entfernt von der rein theoretischen 45-Watt-Grenze.

Viel mehr als 30 Watt sind derzeit nicht drin. (© ChargerLAB)

Das reguläre iPhone 16 wiederum erreichte bei PhoneArena zwar auch mal kurzzeitig eine Spitze von 38 Watt, doch dauerhaft reichte es nur für rund 20 Watt. Übrigens: Die Ladespitze wurde nur bei leistungshungrigen Anwendungen wie Benchmarks oder Spielen erzielt.

Fazit: 35-Watt-Netzteil genügt

Für Nutzerinnen und Nutzer eines iPhone bedeutet dies am Ende, dass sie derzeit kein Netzteil mit mehr als 35 Watt benötigen, um die dauerhafte maximale Ladegeschwindigkeit des iPhone 16 Pro (Max) herauszukitzeln. Für das reguläre iPhone 16 tut es sogar ein weniger leistungsfähiges Modell. So oder so, in jedem Fall muss es nicht das sauteure Original von Apple sein. Eine günstige Alternative tut es auch (bei Amazon ansehen).

