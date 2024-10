Kleinerer Mac Mini M4 vorab enthüllt: Amazon kommt Apple zuvor

Apple wird in dieser Woche den Mac Mini mit M4-Chip offiziell vorstellen. Amazon ist nach der Präsentation des neuen iMac mit M4-Chip ein fataler Fehler unterlaufen. Das Unternehmen hat eine Vergleichsgrafik veröffentlicht, auf der nicht nur der neue iMac zu sehen war, sondern auch der viel kleinere Mac Mini.

Amazon zeigt kleineren Mac Mini M4 vorab

Apple ist mit der Vorstellung des neuen iMac M4 und der Veröffentlichung von iOS 18.1 stark in die Woche gestartet. Doch es wird noch viel mehr erwartet. Neben neuen MacBooks mit M4-Chip auch ein viel kleinerer Mac Mini. Genau diesen hat Amazon in einer Vergleichsgrafik vorab enthüllt. Amazon hat die Grafik zwar schnell entfernt, doch was einmal im Internet landet, ist dort für immer zu finden:

Der neue Mac Mini mit M4-Chip wird tatsächlich viel kleiner. (© Amazon/MacRumors)

So hat MacRumors einen Screenshot von dem Vergleich enthüllt, der nicht nur die viel kompakteren Außenmaße bestätigt, sondern noch weitere wichtige Details. Bleiben wir aber zunächst beim Design.

Der neue Mac Mini wird von der Fläche definitiv viel kleiner. Der Mac Studio daneben hat die gleichen Außenmaße wie ein aktueller Mac Mini – also 19,7 x 19,7 Zentimeter. Der neue Mac Mini kommt vielleicht auf 10 cm. In der Höhe dürfte sich hingegen nicht so viel tun.

Interessant ist weiterhin, dass Apple zwei USB-C-Anschlüsse an die Front legt, sodass ihr diese viel einfacher erreichen könnt. Ansonsten bestätigt der Leak, dass Apple den neuen Mac Mini direkt auch mit einem M4-Pro-Chip, bis zu 64 GB RAM und maximal 8 TB großem Speicher anbietet. Es gibt aber nur eine Farbe. Wer ein schwarzes Gehäuse erwartet hat, dürfte enttäuscht werden. Apple Intelligence ist wie bei allen neuen Produkten auch dabei.

Preisfrage ist noch offen

Leider hat Amazon nicht verraten, was der neue Mac Mini M4 kostet. Beim aktuellen Modell müsst ihr mindestens 699 Euro zahlen. Den Preis erfahrt ihr erst, wenn der Mac Mini M4 und M4 Pro offiziell von Apple vorgestellt wurden.

Vielleicht lässt sich auf dem neuen Mac Mini etwas besser zocken:

