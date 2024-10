M4-Macs: Apples Veröffentlichungsdatum kommt ans Licht

Wer in diesem Jahr noch auf neue Macs wartet, muss nun nicht mehr so lange warten. Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman will jetzt nämlich erfahren haben, an welchem Tag neue Modelle mit dem erwarteten M4-Chip veröffentlicht beziehungsweise verkauft werden.

MacBook Pro, Mac mini und iMac mit M4-Chips ab 1. November

Die gut informierte Plaudertasche Mark Gurman von Bloomberg weiß mal wieder mehr als der Rest der Branche und bringt jetzt einen konkreten Release-Termin für Apples neue M4-Macs ins Spiel. Seinen Informationen zufolge will der Hersteller neue Modelle am Freitag, dem 1. November 2024, in den Handel bringen (Quelle: Bloomberg).

Dem geht noch immer ein Special-Event von Apple Ende Oktober voraus. Dieses Datum bleibt jedoch ungenannt. Möchte Apple jedoch die Geräte am besagten Freitag verkaufen, so dürften diese spätestens Anfang derselben Woche vorgestellt werden, also irgendwann zwischen dem 28. und 30. Oktober. Denkbar wäre jedoch auch die Präsentation der Geräte eine Woche zuvor, also irgendwann zwischen dem 21. und 23. Oktober.

Wissenswert: Im letzten Jahr nutzte Apple hierfür den Montag, 30. Oktober. Demzufolge wäre in diesem Jahr Montag, der 28. Oktober, ein ziemlich heißes Datum.

Gurman erwartet eine ganze Armada neuer Macs, konkret zeigen wird Apple das 14-Zoll-MacBook Pro mit dem M4, die 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pros mit den leistungsstärkeren Chips M4 Pro und M4 Max, den neuen iMac mit M4 und den komplett neugestalteten Mac mini mit M4 und M4 Pro. Ebenso erwartet Gurman die Vorstellung eines neuen iPad mini.

Doch kein iPad 11 mehr in diesem Jahr

Hingegen nicht mehr zur Debatte steht wohl das günstige iPad der 11. Generation. Mit dem kann dann wohl erst Anfang des kommenden Jahres gerechnet werden. Apropos 2025: Es kommen noch weitere Apple-Geräte im nächsten Jahr ans Licht. Gurman erwähnt an dieser Stelle explizit das neue MacBook Air mit M4-Chip (13 und 15 Zoll), das neue iPhone SE 4, neue Modelle des iPad Air nebst neuer dazugehöriger Versionen des Magic Keyboard und auch aktualisierte AirTags stehen auf der Tagesordnung.

Erst gegen Mitte des Jahres ist allerdings mit einem Mac Studio auf Basis des M4 zu rechnen. Noch später, zum Jahresende, kommt dann ein neuer Mac Pro. Dann dürfte es auch schon wieder erste Macs mit einem zu erwartenden M5-Chip geben.

So kennen wird den Mac mini seit Jahren, doch in diesem Herbst setzt Apple alles auf ein neues Design:

