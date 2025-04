Merz löst Versprechen ein: Das ist wohl der krasseste MediaMarkt-Deal aller Zeiten

Einen größeren Deal hat MediaMarkt wohl nie abgeschlossen: Der kommende Kanzler Friedrich Merz holt Karsten Wildberger, MediaMarkt-Chef, in die Regierung. Der Konzernboss soll als Bundesminister Deutschland digital auf feste Füße stellen. Merz löst damit ein Versprechen ein, einen Experten von Außen für den Job zu finden.

Merz holt MediaMarkt-Chef in die Regierung

MediaMarkts größter Deal ist keine Waschmaschine, kein Smartphone und kein Saugroboter, sondern eine Personalie. Ceconomy-Boss und MediaMarktSaturn-CEO Karsten Wildberger wechselt als oberster Digitalisierer in die Politik. Er soll ab 5. Mai Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung in der Regierung Merz werden (Quelle: Tagesschau).

Die Besetzung gab Friedrich Merz (CDU) zusammen mit den anderen Ministerposten bekannt, die in der Koalition aus Union und SPD von der CDU gestellt werden. Darunter sind Johann Wadephul als neuer Außenminister und Katherina Reiche als designierte Wirtschaftsministerin. Auch sie bringt Erfahrung aus führenden Positionen in der Industrie mit.

Merz und Wildberger dürften sich außerdem durch ähnliche Karrierewege gut verstehen. Beide kommen aus der internationalen Unternehmensberatung, nahmen leitende Aufgaben in verschiedenen Position und Unternehmen war – und sind nun auf höchster politischer Ebene angekommen. Wildberger ist außerdem stellvertretender Leiter des Wirtschaftsrats der CDU, berichtet die Rheinische Post.

Wildberger räumt bei MediaMarkt auf

Bei MediaMarkt hat Wildberger in seiner Zeit seit 2021 einige Veränderungen angestoßen. So fällt die weitgehende Vereinigung von Saturn und MediaMarkt in diese Zeit. Immer mehr ehemalige Saturn-Filialen wurden einem Rebranding unterzogen und zu MediaMarkt-Filialen umgebaut. Perspektivisch dürfte von Saturn kaum etwas übrig bleiben.

Außerdem plante Wildberger, E-Autos in den MediaMarkt-Filialen in Deutschland anzubieten. In anderen europäischen Märkten gehört das bereits dazu. Den Plan wird nun wohl jemand anderes weiterführen, wenn Wildberger in Kürze zur Politik wechselt.