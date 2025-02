Mikrofone ans Handy anschließen per USB-C: So einfach geht’s

Mikrofone ans Handy anschließen per USB-C: So einfach geht’s

Wer sein Mikrofon ans Smartphone anschließen möchte, steht oft vor einem Rätsel: Manche Mikrofone funktionieren problemlos, andere bleiben stumm. Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Stromversorgung der Mikrofone – und ein neues Produkt von Shure könnte die Lösung sein.

USB-Mikrofone vs. analoge Mikrofone: Die Grundlagen

Bei USB-Mikrofonen ist die Sache einfach: Mit dem passenden Kabel oder Adapter lassen sie sich problemlos mit dem Smartphone verbinden. Anders sieht es bei analogen Mikrofonen aus. Hier scheitert der Anschluss meist an der fehlenden Stromversorgung, selbst wenn der richtige Adapter vorhanden ist.

Ein USB-Port liefert maximal 5 Volt Spannung. Für dynamische Mikrofone wie das Shure SM58 reicht das aus, da sie keine zusätzliche Stromversorgung benötigen. Kondensatormikrofone wie das Rode NT1A hingegen brauchen eine 48-Volt-Phantomspeisung – deutlich mehr als ein USB-Port oder Smartphone liefern kann.

Die Lösung: Spannungswandler

Die klassische Lösung ist ein Spannungswandler, der in Mixern oder Audio-Interfaces verbaut ist. Diese Geräte können aus den verfügbaren 5 Volt die benötigten 48 Volt erzeugen. Zusätzlich verfügen sie über Vorverstärker (Preamps), die auch leistungshungrige dynamische Mikrofone ausreichend verstärken.

Shures MV7i revolutioniert mobile Audioaufnahmen

Das neue Shure MV7i (bei Shure ansehen)vereint erstmals alle wichtigen Komponenten in einem Gerät: Es ist gleichzeitig dynamisches Mikrofon, USB-Audiointerface, Spannungswandler und Preamp. Damit lässt sich praktisch jedes analoge Mikrofon anschließen und per USB direkt mit dem Handy oder PC verbinden. Besonders für Podcasts oder Recording-Sessions mit Instrumenten eröffnet das völlig neue Möglichkeiten. Mit der Motiv-Audio-App von Shure könnt ihr zudem am PC oder Handy alle wichtigen Parameter steuern und angeschlossene Mikrofone individuell anpassen.

Professionelle Aufnahmen bleiben eine Spezialität von Audio-Interfaces

Das MV7i eignet sich hervorragend für mobile Zweikanal-Aufnahmen und macht den Einstieg in professionelle Audioaufnahmen so einfach wie nie. Für komplexere Setups mit mehreren Mikrofonen oder höchste Qualitätsansprüche bleiben jedoch klassische Audio-Interfaces oder Mixer die erste Wahl und wer hauptsächlich Videos für Social Media produziert, ist mit einfacheren Lösungen oft besser bedient.

