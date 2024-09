Neu bei Google Maps: Autofahrer helfen sich gegenseitig – und alle profitieren

Gemeinsam schneller ans Ziel: Die Android-Version von Google Maps hat jetzt eine praktische Funktion integriert, mit der sich Autofahrer gegenseitig helfen können. Bei Staus oder Unfällen können Verkehrsbehinderungen einfach gemeldet werden.

Google Maps: Neue Meldefunktion verfügbar

Google Maps hat eine lang erwartete Funktion eingeführt. Über einen neuen Button in der App können Verkehrsstörungen während der Navigation schnell und einfach gemeldet werden. So können Autofahrer effizienter navigieren und im besten Fall sogar Staus umfahren. Die Funktion wurde bereits im Sommer angekündigt und ist nun zumindest für die Android-Version von Google Maps verfügbar.

Anzeige

Konkret können Nutzer Staus, Unfälle, Baustellen, gesperrte Fahrspuren, liegengebliebene Fahrzeuge und Objekte auf der Fahrbahn an andere Fahrer weitergeben. Nutzerberichten zufolge war es zwischenzeitlich sogar möglich, Radarfallen zu melden. Offenbar hat Google diese Funktion jedoch wieder entfernt. In Deutschland sind Blitzer-Warner nicht zugelassen.

Die gemeldeten Ereignisse werden in der App auf der Karte angezeigt. Andere Nutzer können die Meldungen bestätigen, was die Verlässlichkeit der Informationen erhöht. Haben mehrere Nutzer ein Ereignis gemeldet, wird das ebenfalls in der Kartenansicht vermerkt (Quelle: Google-Blog The Keyword).

Anzeige

Google Maps: Meldefunktion nur für Android

Die neue Meldefunktion ist derzeit nur in der Android-Version von Google Maps verfügbar. Für die iOS-App sowie für Android Auto ist sie noch nicht freigegeben. Ein genauer Termin für den Rollout auf diesen Plattformen wurde noch nicht kommuniziert.

Nutzer von Android-Smartphones können die neue Funktion nutzen, indem sie die Google-Maps-App auf die neueste Version aktualisieren. Die Meldetaste erscheint dann während der aktiven Navigation auf dem Bildschirm.

Anzeige

Mehr Tipps und Tricks rund um Google Maps im Video:

12 Tipps für Google Maps – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.