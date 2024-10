Pixel 9: Googles Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Google entwickelt mittlerweile seit einigen Jahren eigene Pixel-Smartphones und treibt die KI-Features immer weiter voran. Obwohl sich Google gerne mit Apple vergleicht, was die Smartphones angeht, liegen die Verkaufszahlen der Pixel-Handys und iPhones Welten auseinander. Nun soll Google ein kleiner Achtungserfolg gelungen sein.

Google hat so viele Pixel-Handys verkauft wie noch nie

Während sich Samsung, Apple und Xiaomi um die Smartphone-Krone streiten und in jedem Quartal Millionen von Geräten verkaufen, backt Google viel kleinere Brötchen. In den Top 5 der größten Smartphone-Hersteller wird Google gar nicht erst erwähnt. Trotzdem sieht Counterpoint eine positive Entwicklung. Die Analysten haben festgestellt, dass Google im 3. Quartal 2024 so viele Pixel-Handys verkauft hat wie noch nie.

Leider nennt Counterpoint keine konkreten Zahlen, verkündet aber den großen Erfolg für Google. Es ist also weiterhin nicht bekannt, welche Stückzahlen Google wirklich absetzt. Geholfen beim besten Absatz bisher haben sicher die Pixel-9-Handys, die Mitte August 2024 an den Start gingen. Mit dem Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold bietet Google direkt vier neue Modelle an.

Pixel-Handys werden immer besser

Google verkauft aber nicht einfach so mehr Handys und kann sich das am Ende nicht erklären. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern verbessert Google die Pixel-Geräte von Jahr zu Jahr sehr deutlich. Ich nutze seit dem Pixel 6 Pro jede neue Pixel-Generation über ein Jahr und merke den Fortschritt so deutlich wie bei keinem anderen Hersteller.

Besonders das Pixel 9 Pro XL, das mich seit der Markteinführung im Alltag begleitet, ist das bisher beste Smartphone, das Google überhaupt gebaut hat. Nicht nur in Sachen KI-Features, sondern in erster Linie wegen des neuen Designs, der Materialwahl und guten Haptik. Der Rest fügt sich, wenn auch nicht perfekt, gut zusammen. Mich wundert es also nicht, dass sich die Google-Handys so gut verkaufen. Für die Spitze wird es aber bei der Marktmacht von Samsung, Apple und Xiaomi aber wohl auch zukünftig nicht reichen.

Im Video stellen wir euch die Pixel-9-Handys vor:

