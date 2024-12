Samsung beseitigt mit Android 15 ein kleines, aber nerviges WLAN-Hindernis

Samsung erleichtert euch mit dem Update auf Android 15 und One UI 7 den Zugriff auf gespeicherte WLAN-Passwörter. Die lang erwartete Änderung macht das Teilen von WLAN-Zugangsdaten spürbar komfortabler, da ihr dann auch wirklich auf alle Sicherheitsmechanismen des Handys zugreifen könnt, die euch bisher verwehrt waren.

Samsung erleichtert Zugang zu WLAN-Passwörtern

Bislang war es für Besitzerinnen und Besitzer von Samsung-Handys unnötig umständlich, auf gespeicherte WLAN-Passwörter zuzugreifen. Obwohl das Smartphone selbst per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung entsperrt werden kann, müsst ihr für die Anzeige der WLAN-Passwörter stets eure PIN eingeben oder das Entsperrungsmuster zeichnen. Mit Android 15 und One UI 7.0 gehört diese Hürde der Vergangenheit an (Quelle: SamMobile).

Die neue Funktion macht sich besonders dann bezahlt, wenn ihr schnell ein WLAN-Passwort mit anderen teilen oder ein weiteres Gerät verbinden möchtet. Der Weg zum Passwort führt wie gewohnt über die WLAN-Einstellungen zum gewünschten Netzwerk. Dort genügt künftig eine schnelle biometrische Authentifizierung, um das Passwort anzuzeigen. Die Neuerung ist Teil der zweiten Beta-Version von One UI 7.0.

Der schnelle Zugriff ist immer dann praktisch, wenn ihr ein relativ kompliziertes oder langes WLAN-Passwort habt, das ihr euch nicht so einfach merken könnt. Das mit dem PIN oder Entsperrungsmuster ist zwar nur eine kleine Hürde zum Passwort, aber wenn ein Handy auch andere sichere Entsperrmethoden besitzt, möchte man die systemweit nutzen. Genau das setzt Samsung damit um.

Android 15 kommt bald

Samsung lässt sich mit dem Update auf Android 15 und One UI 7 sehr viel Zeit. Erst mit der Präsentation der Galaxy-S25-Smartphones im Januar 2025 wird die neue Software eingeführt. Software-Updates für ältere Modelle sind ab Februar 2025 geplant. Wir informieren euch, wenn es losgeht.

Das erwartet euch sonst noch in Android 15:

