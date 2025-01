Samsung-Handys mit Abo-Gebühren: Im Februar geht’s los

In der Gerüchteküche war bereits davon die Rede. Jetzt hat Samsung verraten, was mit dem ominösen KI-Abo wirklich gemeint ist. Und tatsächlich ist es nicht so, wie vermutet wurde. Es kommt zwar ein Abo-Modell und KI hat auch damit etwas zu tun, gemeint ist aber etwas komplett anderes.

Samsung startet Abo-Modell für KI-Smartphones

Samsung wagt einen neuen Schritt im Smartphonegeschäft. Ab Februar 2025 können Kundinnen und Kunden hochwertige Galaxy-Smartphones mit KI-Funktionen im Abo mieten, statt sie zu kaufen. Der neue "AI Subscription Club" startet zunächst in den USA und Südkorea.

Han Jong-hee, stellvertretender Vorsitzender von Samsung Electronics, kündigte auf der CES 2025 an, dass der Konzern sein erfolgreiches Abo-Modell auf Smartphones ausweitet. Das Angebot richtet sich zunächst an Nutzer von KI-fähigen Galaxy-Smartphones und -Tablets des Unternehmens (Quelle: SamMobile).

Das KI-Abo hat vorher für viele Spekulationen gesorgt. Erwartet wurde nämlich ein Abo für die Nutzung der KI-Funktionen und kein Abo für Smartphones, die KI-Funktionen unterstützen. Hier wollte Samsung wohl einfach AI im Namen unterbringen, weil AI überall drin sein muss.

Erfolgreich bei Haushaltsgeräten

Dass das Konzept funktionieren kann, zeigen die Erfahrungen aus Südkorea. Dort bietet Samsung bereits Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und Waschmaschinen im Abo an – mit durchschlagendem Erfolg. Fast 30 Prozent aller Verkäufe in Samsung Stores entfallen mittlerweile auf das Abo-Modell. Dieser Erfolg dürfte den Ausschlag für die Ausweitung auf Smartphones gegeben haben.

Ob das Smartphone-Abo auch den Weg nach Europa und Deutschland findet, bleibt abzuwarten. Es gibt hierzulande schon Unternehmen, die Smartphones im Abo anbieten. Samsung wird den Markt sondieren müssen, um zu schauen, ob sich so etwas hierzulande lohnt. Am Ende kommt es aber wie so oft auf den Preis an.

