Samsung lässt euch bei der Galaxy Watch 8 keine Wahl mehr

Viele von euch warten schon gespannt auf die neue Galaxy Watch 8, die nach einigen Jahren auch wieder in einer Classic-Version erscheinen soll. Laut neuesten Informationen sollt ihr bei der neuen Generation aber nicht mehr aus zwei Größen wählen können. Das geht nur noch beim normalen Modell.

Samsung Galaxy Watch 8 Classic nur in einer Größe erwartet

Samsung bricht mit einer langjährigen Tradition und wird die neue Galaxy Watch 8 Classic nur in einer Größe auf den Markt bringen. Anders als bei früheren Generationen wird es nur eine größere Option der Galaxy Watch 8 Classic geben. Die reguläre Galaxy Watch 8 bleibt ihrer Linie treu und erscheint in 40 mm und 44 mm Varianten. Erwartet wird die Classic-Version in 47 mm.

Die Classic-Smartwatch soll in Schwarz und Weiß erscheinen, während die reguläre Galaxy Watch 8 in Grau und Silber erhältlich sein soll. Da ihr zukünftig nur eine Version der Classic-Uhr wählen könnt, wird der Preis entsprechend auch höher ausfallen. Der günstige Einstieg würde entfallen. Wenn ihr eine kleinere und günstigere Uhr haben wollt, müsstet ihr zwangsläufig auf die drehbare Lünette verzichten und zur normalen Galaxy Watch 8 greifen (Quelle: 9to5Google).

Es soll weiterhin dabei bleiben, dass ihr zwischen einer WiFi- und LTE-Version wählen könnt. Im Gegensatz zur Galaxy Watch Ultra (Test), wo es nur eine LTE-Ausführung gibt, soll euch Samsung hier immerhin noch die Wahl lassen. Es kommt also nicht auch noch dazu, dass euch Samsung noch mehr Geld für eine LTE-Version abknöpfen möchte.

Neue Samsung-Smartwatch mit Falt-Smartphone erwartet

Samsung soll die Galaxy Watch 8 und Galaxy Watch 8 Classic zusammen mit den neuen Falt-Smartphones im Juli 2025 enthüllen. Spätestens dann erfahrt ihr alle Details zur technischen Ausstattung, den Versionen und neuen Fitness-Funktionen. Spannend wird auch die Preisgestaltung bei der Galaxy Watch 8 Classic sein, die sich eigentlich unter der Galaxy Watch Ultra einsortieren dürfte.