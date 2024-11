Singles Day 2024 ist heute: Das sind die 20 besten Angebote

Endlich ist es wieder so weit: Heute ist Singles Day 2024, ein Schnäppchen-Event aus China, das sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut. Auch in diesem Jahr sind Amazon, MediaMarkt, Saturn, Lidl und viele andere Händler mit dabei. Wir haben für euch die wichtigsten Infos und die besten Angebote zusammengestellt, die ihr nicht verpassen solltet.

Singles Day 2024: Die 20 besten Angebote im Überblick

Neben MediaMarkt, Aldi und Lidl bietet euch natürlich auch Amazon zum Singles Day gute Deals. Wir haben die aktuellen Angebote bei Amazon überprüft und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Folgende Produkte sind derzeit im Preisvergleich bei Amazon am günstigsten (Quelle: idealo.de):

Fernseher & Zubehör

LG 50UR78006LK (50 Zoll) Statt 629 Euro UVP: UHD Fernseher (Active HDR, 60 Hz, Smart TV). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:30 Uhr

Samsung GU55DU7170U LED TV (55 Zoll) Statt 799 Euro UVP: UHD 4K-Fernseher mit Smart TV und Tizen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 08:57 Uhr

LG 65QNED86T6A TV (65 Zoll) Statt 1.599 Euro UVP: QNED-Fernseher mit α8 4K AI-Prozessor, webOS 24, HDR10, bis zu 120Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:37 Uhr

Lazci Powerbank (20000mAh) Statt 79,99 Euro UVP: Externer Handyakku 22,5W mit USB-C Input & Output, PD 3.0 QC 4.0. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 03:49 Uhr

PC & Speicher

Lenovo V15 (15,6 Zoll) Notebook mit HD-Display, Intel-N5100-Prozessor mit 4x 2.80 GHz, 16 GB DDR4, 1000 GB SSD, Intel UHD, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 07:32 Uhr

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Statt 95 Euro UVP: Wi-Fi 6 Repeater mit zwei Funkeinheiten: 5-GHz-Band (bis 2.400 Mbit/s), 2,4-GHz-Band (bis 600 Mbit/s). Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 07:17 Uhr

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C (128 GB) Statt 32,99 UVP: 2-in-1 Smartphone Speicher (150 MB/s, USB Type-C- und USB Type-A-Stecker, automatisches Backup, Mobiler Speicher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 07:22 Uhr

Audio & Lautsprecher

Nothing Ear (a) Statt 99 Euro UVP: Kopfhörer kabellos, Bluetooth, mit ChatGPT-Integration, ANC, Bass-Enhance-Algorithmus und bis zu 42,5 Stunden Wiedergabezeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:09 Uhr

Bose Ultra Open Earbuds Statt 349,95 Euro UVP: Open-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:09 Uhr

JBL GO3 – wasserfester Mini-Lautsprecher Statt 44,99 Euro UVP: Kleiner und handlicher Mini-Lautsprecher von JBL mit bis zu 5 Std. Musikgenuss. Wasser- und staubfest. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 07:02 Uhr

soundcore P20i True Wireless Earbuds Statt 39,99 Euro: Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit 10-mm-Treiber, anpassbarem EQ, 30 Std. Spielzeit, IPX5 wasserfest, 2 Mikros mit KI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 07:25 Uhr

Haushalt & Smart Home

Tefal Optigrill GC705D Statt 229,99 Euro UVP: intelligenter Kontaktgrill mit 6 automatischen Programmen, passt Temperatur + Grillzyklus ans Grillgut an. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:01 Uhr

Reyke Smart Tag Pro (4er Pack) Statt 39,99 Euro UVP: Koffer-Tracker kompatibel mit Apple "Wo ist?"-App (nur iOS), Schlüsselfinder, IP67 wasserdicht. Coupon aktivieren und 20 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 06:49 Uhr

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Statt 91,33 Euro UVP: Schallzahnbürste mit 3 Putzprogrammen, Andruckkontrolle, Timer und Reise-Etui. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 07:11 Uhr

Philips OneBlade 360 Face (QP2734/30) Statt 59,99 Euro UVP: Elektrischer Bartschneider und Rasierer zum Trimmen, Stylen und Rasieren, inkl. 2 innovativen 360-Klingen & verstellbarem 5-in-1-Trimmaufsatz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 06:39 Uhr

dreame X30 Ultra Statt 1.399 Euro UVP: Roboter-Staubsauger- und Wischkombination mit Selbstreinigungsstation, abnehmbarem und anhebbarem Wischmopp, intelligenter Teppichreinigung & 8.300 Pa Saugleistung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:22 Uhr

Dyson V11 Extra (2024) Statt 599 Euro UVP: Stielsauger mit Akkubetrieb und 545 Watt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 06:59 Uhr

Philips FC9331/09 PowerPro Compact 3000 Serie Statt 149,99 Euro UVP: Beutelloser Staubsauger mit 900 Watt, HEPA Filtrierung und Hartbodenbürste. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:02 Uhr

Kärcher WV 2 Premium Black Edition Statt 79,99 Euro UVP: Fenstersauger mit 35 min Akkulaufzeit, 2x wechselbaren Absaugdüsen – breit und schmal, Sprühflasche mit Mikrofaserbezug. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 09:05 Uhr

Philips 2200 Serie EP2220/10 Statt 399,99 Euro UVP: Kaffeevollautomat mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Inkl. Milchaufschäumer, 2-Tassen-Funktion, herausnehmbarer Brühgruppe und Heißwasserfunktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 08:10 Uhr

Singles Day 2024: Was ist das & welche Aktionen laufen?

Wer denkt, dass Black Friday der umsatzstärkste Tag für den Online-Handel ist, der irrt sich: Der Singles Day spült noch mehr Geld in die Kassen – vor allem in China – und gilt deshalb als der größte Shopping-Tag der Welt. Als Tag für Alleinstehende entstand er in den 90er Jahren an einigen chinesischen Universitäten und wurde dann zu einer Tradition, auf die zahlreiche Händler aufsprangen – insbesondere der chinesische Onlinehändler Alibaba, aber inzwischen auch viele große und kleine Shops hierzulande.

Der Singles Day findet jedes Jahr am 11.11. statt. Grund hierfür ist: Die 1 steht für den Single, der sich an diesem Tag feiern und selbst beschenken soll. Das erklärt auch die typischen Singles-Day-Rabattaktionen wie „111 Smartphones für 1 Euro“, die es jedes Jahr neben vielen anderen Angeboten gibt.

Datum für den diesjährigen Singles Day: Montag, 11. November 2024

Das ursprünglich aus China stammende Shopping-Event beschert Händlern jedes Jahr einen Umsatz in Milliardenhöhe – und hat sich mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Erfahrungsgemäß starten die ersten Deals bereits ein paar Tage früher. Wir von GIGA Deals halten euch natürlich über die besten Angebote zum Singles Day 2024 auf dem Laufenden.

Singles Day: Welche Angebote wird es geben?

Die konkreten Angebote am Singles Day 2024 können wir natürlich nicht vorhersehen, aber wenn man sich die besten Deals der letzten Jahre ansieht, sind Preissenkungen in diesen Produktkategorien wahrscheinlich:

Smartphones, Tablets und Smartwatches von Samsung, Xiaomi, Huawei und Co. Aber: Da viele Händler einen Rabatt auf fast das ganze (Tech-) Sortiment gewähren, sind auch Apple-Schnäppchen sehr wahrscheinlich.

von und Co. Aber: Da viele Händler einen Rabatt auf fast das ganze (Tech-) Sortiment gewähren, sind auch sehr wahrscheinlich. PlayStation, Nintendo Switch und Xbox: In den letzten Jahren gab es richtig gute Deals, sowohl für Konsolen als auch Spiele. Somit ist es auch 2024 sehr wahrscheinlich, dass Videospiele-Enthusiasten wieder auf ihre Kosten kommen.

In den letzten Jahren gab es richtig gute Deals, sowohl für Konsolen als auch Spiele. Somit ist es auch 2024 sehr wahrscheinlich, dass Videospiele-Enthusiasten wieder auf ihre Kosten kommen. PC-Gaming und Home-Office: Auch mit Angeboten für PC-Hardware, -Zubehör und -Software ist am Singles Day zu rechnen.

Auch mit Angeboten für PC-Hardware, -Zubehör und -Software ist am Singles Day zu rechnen. TV und Entertainment : Wenn euer Heimkino noch ein Upgrade vertragen kann, solltet ihr die Angebote am Singles Day definitiv im Auge behalten. Vor allem OLED-Fernseher sind beliebt und mittlerweile zu erschwinglichen Preisen zu haben.

: Wenn euer Heimkino noch ein Upgrade vertragen kann, solltet ihr die Angebote am Singles Day definitiv im Auge behalten. Vor allem OLED-Fernseher sind beliebt und mittlerweile zu erschwinglichen Preisen zu haben. Küche und Haushalt: Egal ob Kaffeevollautomaten, Klimageräte, Saugroboter oder elektrische Zahnbürsten – wer eine größere Anschaffung plant oder nachrüsten möchte, findet auch in dieser Kategorie haufenweise Schnäppchen am Singles Day.

Welche Händler nehmen am Singles Day 2024 teil?

2023 nahmen über 100 Online-Shops am Singles Day teil, 2024 werden wohl noch ein paar dazukommen. Zu den wichtigsten gehören: