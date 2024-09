Sparalarm bei MediaMarkt: Das sind die besten Angebote

MediaMarkt und Saturn haben neue Rabatt-Aktionen gestartet, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Wir haben uns die aktuellen Aktionen genau angeschaut, Preise verglichen und verraten euch die besten Deals.

Mit diesen Angeboten bei MediaMarkt spart ihr richtig Geld

Nur für kurze Zeit bekommt ihr die Chance, bei den aktuellen Aktionen von MediaMarkt zuzuschlagen (bei MediaMarkt ansehen). Zum Beispiel gibt es die "Wahnsinns Schnell Verkauf"-Aktion, bei der ihr bis zu 70 Prozent auf den UVP der angebotenen Produkte sparen könnt.

Anzeige

Egal ob Laptops, Fernseher oder Tablets – es winken Schnäppchen in nahezu allen Kategorien. Zudem ist der Versand in der Regel kostenlos. Außerdem könnt ihr euch gerade Extra-Punkte beim Bonus-Programm myMediaMarkt sichern, die später in Einkaufsguthaben umgewandelt werden können. Die Anmeldung ist kostenlos und bietet diverse Vorteile.

MediaMarkt Deals: Das sind die besten Angebote

Wir haben die Preise der laufenden Aktionen mit denen anderer Händler verglichen und präsentieren euch folgend die besten aktuellen Schnäppchen.

Anzeige

LG OLED-TV, 48 Zoll Statt 1.699 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 14:11 Uhr

Lenovo IdeaPad 3 Statt 499 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 16:49 Uhr

Apple iPhone 12 5G Statt 649 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 17:30 Uhr

Garmin Forerunner 255 Statt 349,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 17:07 Uhr

Zelda: Echoes Wisdom - Switch Statt 59,99 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 17:32 Uhr

XIAOMI Electric Scooter 4 E-Scooter (10 Zoll, Black) Statt 449,99 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 18:10 Uhr

LG Mikrowelle Statt 199 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 17:35 Uhr

Gorenje Waschmaschine Statt 670 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.09.2024 17:35 Uhr

myMediaMarkt & mySaturn: Welche Vorteile gibt es?

Unter den Namen „myMediaMarkt“ und „mySaturn“ bieten MediaMarkt und Saturn Bonus-Programme an. Mit jedem Kauf sammelt ihr Punkte, die wiederum in Einkaufsgutscheine eingetauscht werden können. Da die Mitgliedschaft komplett kostenlos ist, lohnt sie sich für wiederkehrende Käufer durchaus.

Anzeige

Neben regelmäßig stattfindenden Rabattaktionen profitieren Mitglieder außerdem von diesen Vorteilen:

Habt ihr 10.000, 25.000 und 50.000 Punkte erreicht, gibt es einen MediaMarkt-Coupon im Wert von 10, 25 oder 50 Euro.

Alle Rechnungen und Belege für vergangene Media-Markt-Einkäufe werden in eurem Club-Konto gespeichert. Wollt ihr also einen Artikel umtauschen oder zurückgeben, müsst ihr nicht nach dem ausgedruckten Papierschnipsel suchen, sondern habt den Nachweis schnell in der App zur Hand.

Ein weiterer Vorteil ist die Verlängerung der 0%-Finanzierung von den üblichen 12 Monaten auf 20 Monate.

Die generelle Umtauschfrist von 14 Tagen wird für Club-Mitglieder auf 28 Tage verdoppelt.

Rückgabe und Umtausch bei Technikmärkten - So funktioniert's Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.