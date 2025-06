Speicher auf dem Handy immer voll? 3 Apps haben mir geholfen, das Problem in den Griff zu bekommen

Tinder für deine Foto-Galerie? Richtig gehört! Mit den folgenden 3 Apps kann man ganz easy Bilder sortieren und es macht sogar Spaß!



Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich hab alle paar Monate mit meinem Speicherplatz zu kämpfen und weiß ganz genau, dass das zum Großteil an meinen zig Fotos, Screenshots und Videos liegt. Gefühlt 50 % davon sind Dinge, die ich mir NIE wieder anschauen werde und endlich mal gelöscht werden können. Sobald ich die Fotos-App aber nur öffne, habe ich schon gar keinen Bock mehr, mich jetzt damit auseinander zu setzen, da Sachen einzeln herauszupicken und sie dann so zu löschen.



Letztens habe ich dann aber auf TikTok die App „swipewipe“ empfohlen bekommen, wo man Bilder aus bestimmten Monaten oder in zufälliger Reihenfolge aussortieren kann, in dem man nach links oder rechts swipt. Die absolute Form von Gamification und ich finds fantastisch … wäre da nicht die super aufdringliche Monetarisierung. Die App ist voll mit Werbung und kostet sonst ganze 8 € pro Monat. Finde ich persönlich nicht so geil, aber immerhin, wenn man nur wenige Fotos pro Tag sortiert, hält sich die Werbung in Grenzen.



Etwas weniger Werbung habt ihr in der App „Slidebox“. Die funktioniert ähnlich, hier geht ihr aber durch Wischen nach links und rechts nur die jeweiligen Bilder eines Monats oder Alben durch und wenn ihr ein Foto löschen wollt, wischt ihr es nach oben. Ist mir persönlich um einiges lieber so und auch wenn es nervig ist, dass man auch hier durch Werbung unterbrochen wird, ist sie nicht ganz so aufdringlich. Und statt eines Abos gibt es hier für einmalig 23 € auch eine Premium-Version.



Da ich aber am liebsten gar nichts dafür zahlen möchte, bin ich am Ende bei der App „Gallery Sort“ gelandet. Die versteckt zwar auch ein paar Extra-Funktionen hinter einer Paywall, hier gibt es aber keine Werbung. Wenn man einfach nur mal alle Fotos zum Aussortieren oder Alben erstellen durchgehen will, reicht sie komplett aus.