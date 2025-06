Wärmepumpe: Hier lauern hohe versteckte Kosten

So wird das nichts

Was sich derzeit auf dem Wärmepumpen-Markt abspielt, grenzt an Wildwest-Methoden. So werden sich Interessentinnen und Interessenten, die von einer alten Heizung auf eine Wärmepumpe umsteigen wollen, nie sicher bei einem Angebot fühlen. Es sollte einheitliche Standards geben, die für alle gelten.