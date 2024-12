Was passiert eigentlich, wenn ich die SSD aus einer PS5 in die PS5 Pro einbaue?

Was passiert eigentlich, wenn ich die SSD aus einer PS5 in die PS5 Pro einbaue?

Wenn man von einer alten auf eine neue PS5 umzieht, etwa das Pro-Modell, fragt sich mach einer, ob die SSD aus der alten Konsole einfach übernommen werden kann. Das geht! Im Video zeigen wir, was mit den Daten auf der SSD passiert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Einfacher Einbau …

In einem anderen Artikel und Video haben wir euch schon mal gezeigt, wie man den Speicher einer PS5 per SSD erweitert. Bei der PS5 Slim und Pro ist der Prozess sehr ähnlich und sogar noch etwas einfacher, weil die Abdeckungen der neuen Konsole leichter zu entfernen sind. Das ist kein Hexenwerk und in wenigen Minuten erledigt. Mehr dazu im Video oben.

Anzeige

… und die Spiele sind auch direkt da

Wir haben außerdem ausprobiert, was passiert, wenn man die SSD aus einer PS5 aus- und direkt in die PS5 Pro einbaut. Siehe da: Es funktioniert, ganz einfach und ohne, dass der Speicher formatiert werden müsste. Nicht nur das, tatsächlich wurden auch die Spiele auf der neuen Konsole direkt erkannt und können sogleich gestartet werden.

Anzeige

Clever: Spiele, die auf der PS5 Pro bereits vor dem Einbau auf dem internen Speicher installiert waren, werden mit denen auf der Zusatz-SSD abgeglichen. Falls Spiele doppelt vorhanden sind, fragt die PS5, ob man die Dubletten von der Einbau-SSD direkt löschen lassen möchte. Was man bejahen sollte – sonst verschwendet man unnötig Speicher.

Übrigens war auch der Ausbau der SSD aus der alten PS5 kein Problem. Lediglich die zuvor auf der SSD installierten Spiel waren natürlich nicht mehr installiert, abgesehen davon konnte die PS5 aber problemfrei weiter genutzt werden.

Eine schmerzfreie Migration von Spieledaten also – so sollte es immer sein. Daran könnte sich zum Beispiel auch Nintendo bei der Switch ein Beispiel nehmen – da kann die microSD-Karte nicht einfach übernommen werden.

Anzeige

Vorbereitung spart Download-Zeit

Da ihr jetzt wisst, dass und wie das Ganze funktioniert, könnt ihr vor dem Konsolenumzug natürlich auch ein wenig taktisch vorgehen. Heißt: Spiele auf der alten PS5 direkt vom internen Speicher auf die SSD übertragen, bevor ihr sie in die PS5 Pro einbaut – dann könnt ihr direkt und ohne Download-Wartezeit loszocken. Andere Daten wie Accounts, Savegames und Aufzeichnungen sind davon allerdings nicht berührt, sie lagern grundsätzlich auf dem internen Speicher der Konsole. Sie müssen also per normalem Datentransfer von einer auf die andere Maschine umgezogen werden.

Wenn ihr noch auf der Suche nach einer SSD zur Erweiterung des Speichers seid, egal ob für die PS5 Classic, Slim oder Pro, dann empfehlen wir diese hier – da ist der Kühlkörper schon integriert.

Anzeige

Crucial T500 PCIe-4.0-SSD PS5-kompatible SSD mit integriertem Kühlkörper, Kapazitäten 1-4 TB, TLC, DRAM. Geschwindigkeiten lt. Hersteller: bis zu 7.300 MBit/s Schreiben, bis zu 6.800 MBit/s Lesen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2024 16:00 Uhr

WD_BLACK SN850P PCIe-4.0-SSD PS5-kompatible SSD mit integriertem Kühlkörper, Kapazitäten 1-8 TB, TLC, DRAM-Cache. Geschwindigkeiten lt. Hersteller: bis zu 7.300 MBit/s Schreiben, bis zu 6.600 MBit/s Lesen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2024 19:19 Uhr

Samsung 990 Pro PCIe-4.0-SSD PS5-kompatible SSD mit integriertem Kühlkörper, Kapazitäten 1-4 TB, TLC, DRAM-Cache. Geschwindigkeiten lt. Hersteller: bis zu 7.450 MBit/s Schreiben, bis zu 6.900 MBit/s Lesen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.12.2024 19:58 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.