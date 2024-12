WhatsApp fällt Samsung und Google mit neuer Funktion in den Rücken

WhatsApp erhält eine spannende neue Funktion. Der beliebte Messenger wird künftig Nachrichten und Channel-Updates direkt auf dem Smartphone übersetzen können. Samsung, Google und andere Smartphone-Hersteller, die genau dieses KI-Feature in den Fokus rücken, dürfte das nicht gefallen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

WhatsApp übersetzt Nachrichten selbst

Samsung, Google und andere Unternehmen haben in letzter Zeit viele KI-Funktionen in ihre Smartphones integriert. Eine davon ist, dass ihr Chats in beispielsweise WhatsApp automatisch übersetzen lassen könnt. Genau die gleiche Funktion will WhatsApp jetzt selbst in die App einbauen und würde die Handy-Funktion damit überflüssig machen.

Anzeige

Die neue Funktion, die in der Beta-Version 2.24.26.9 von WhatsApp für Android entdeckt wurde, ermöglicht es euch, Chat-Nachrichten und Channel-Updates automatisch in die gewünschte Sprache zu übersetzen. Die komplette Übersetzung findet direkt auf dem Gerät statt. Dafür müsst ihr vorab ein Sprachpaket herunterladen, das dann auch offline zur Verfügung steht.

WhatsApp bleibt seiner Philosophie der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dabei treu. Keine Nachricht verlässt für die Übersetzung das Gerät, weder zu WhatsApp-Servern noch zu externen Diensten. Der Messenger weist allerdings darauf hin, dass die lokalen Übersetzungen nicht immer perfekt sein werden. Das wäre aber ein Kompromiss, den vermutlich jeder zugunsten der Privatsphäre eingeht.

Anzeige

In WhatsApp könnt ihr euch bald Chats automatisch übersetzen lassen. (© WABetaInfo)

Noch ist die neue Funktion nicht für alle in WhatsApp integriert. Laut WABetaInfo soll die Funktion in einem zukünftigen Update bereitgestellt werden. WhatsApp wird dieses Feature mit Sicherheit dann ankündigen, wenn es so weit ist.

WhatsApp-Übersetzung sehr zu begrüßen

Die neue Funktion könnte die WhatsApp-Kommunikation grundlegend verändern. Nutzerinnen und Nutzer können wählen, ob sie einzelne Nachrichten übersetzen lassen oder die automatische Übersetzung für alle neuen Nachrichten aktivieren möchten. Besonders für internationale Gruppen und Channels eröffnen sich damit neue Möglichkeiten des Austauschs.

Anzeige

Außerdem würde die Übersetzung nicht an bestimmte Smartphone-Modelle gekoppelt sein. Jedes Handy mit WhatsApp könnte darauf zugreifen. Google, Samsung und Co. bieten solche KI-Funktionen nur in High-End-Smartphones und die kosten viel Geld.

Wirklich praktische Funktion Meine Familie ist auf der ganzen Welt verstreut und seitdem ich das Pixel 6 Pro habe, nutze ich die automatische Übersetzung in Apps fast täglich, wenn wir in den verschiedenen Sprachen kommunizieren. Ich begrüße diese KI-Funktion in WhatsApp also sehr. Peter Hryciuk

Diesen WhatsApp-Trick sollte jeder kennen:

WhatsApp-Nachrichten nachträglich bearbeiten Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.