Windows 11: Microsoft gibt euch die Möglichkeit, endlich Ordnung ins Ordner-Chaos zu bringen

Microsoft räumt endlich mit dem lästigen Fenster-Wirrwarr in Windows 11 auf. Der Datei-Explorer öffnet in der aktuellen Beta-Version von Windows 11 mit einem Extra-Befehl neue Ordner automatisch in Tabs statt in separaten Fenstern. Die Tage des Fenster-Chaos sind wohl gezählt – auch wenn sich die Nutzer an die neue Funktion erst einmal gewöhnen müssen.

Windows 11 macht Schluss mit überfüllten Desktops

Jeder Windows-Nutzer kennt das Problem: Man arbeitet mit mehreren Ordnern gleichzeitig und schon ist der Desktop völlig zugepflastert mit Explorer-Fenstern. Microsoft hat dieses Problem erkannt und führt nun eine intelligentere Lösung ein. Statt für jeden geöffneten Ordner ein neues Fenster zu erzeugen, werden diese automatisch als Tab im bestehenden Explorer-Fenster geöffnet. Das schafft mehr Übersicht und spart wertvolle Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Ordnern.

Anzeige

X-Nutzer phantomofearth zeigt, wie die neue Funktion in Aktion aussieht:

Für Power-User bleibt dabei die gewohnte Kontrolle erhalten: Wer doch ein separates Fenster öffnen möchte, kann dies weiterhin durch Drücken der Strg-Taste beim Klick erreichen oder alternativ das Verhalten in den Ordneroptionen anpassen. Kurzes Heads-Up: Vor allem anfangs kann die neue Funktion für Verwirrung sorgen, weil man es komplett anders gewohnt ist.

Anzeige

So könnt ihr die neue Windows-Funktion selbst ausprobieren

Wer die neue Funktion austesten will, muss ein paar Umwege in Kauf nehmen. Die Änderungen werden zunächst in der Beta-Version von Windows 11 (ab Build 22635.4515.) getestet. Um diese zu erhalten, müsst ihr euch fürs Windows-Insider-Programm anmelden, den Beta-Kanal auswählen, die neue Windows-Version herunterladen und installieren.

Anzeige

Doch das ist nur die halbe Miete. Da die Funktion selbst in der Beta-Version von Microsoft noch in den Untiefen des Betriebssystems vergraben wurde, müsst ihr sie anschließend mit dem ViveTool aktivieren. Dafür geht ihr wie folgt vor:

ViveTool über GitHub herunterladen und die ZIP-Datei in einem eigenen Ordner entpacken. Innerhalb des Ordners eine Kommandozeile / ein Terminal als Administrator öffnen (dafür Umschalt + Strg gedrückt halten, einen Rechtsklick innerhalb des Ordners machen und das Terminal auswählen) Anschließend folgenden Befehl ins Terminal kopieren und die Enter-Taste drücken: .\vivetool /enable /id:49143212

Anschließend sollten zusätzliche Ordner, die ihr öffnet, als neuer Tab in einem bereits existierenden Datei-Explorer-Fenster auftauchen und nicht als neues Fenster geöffnet werden. Habt ihr bislang kein Datei-Explorer-Fenster offen, geht ein neues auf.

Anzeige

Wann die Funktion Einzug in die reguläre Version von Windows 11 erhält, bleibt abzuwarten. Microsoft hat erklärt, dass sich das Team bis zum Jahresende eine Update-Pause gönnt. Es könnte also noch eine Weile dauern.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.