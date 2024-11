Xiaomi 15 Pro lässt Samsung Galaxy S24 Ultra und iPhone 16 Pro Max keine Chance

Xiaomi versucht bereits seit Jahren, die Konkurrenz von Samsung und Apple in einem Bereich zu schlagen. Das chinesische Unternehmen möchte ein Handy anbieten, das eine höhere Laufzeit erreicht. Mit dem Xiaomi 15 Pro wurde dieser Wunsch endlich erfüllt. Überraschend war das aber nicht, denn der verbaute Akku ist riesig.

Xiaomi 15 Pro glänzt im Akku-Test

Xiaomi hat es endlich geschafft. Das 15 Pro mit dem riesigen 6.100-mAh-Akku hat sich in einem Akkuvergleich gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Das Samsung Galaxy S24 Ultra mit dem 5.000-mAh-Akku und iPhone 16 Pro Max mit dem 4.685-mAh-Akku wurden geschlagen. Selbst das Pixel 9 Pro XL von Google mit dem 5.060-mAh-Akku hat keine Chance.

Anzeige

Folgende Laufzeiten haben die Smartphones erreicht:

Xiaomi 15 Pro: 12 Stunden und 23 Minuten iPhone 16 Pro Max: 11 Stunden und 16 Minuten OnePlus 12: 10 Stunden und 46 Minuten Samsung Galaxy S24 Ultra: 10 Stunden und 23 Minuten Xiaomi 14 Pro: 10 Stunden und 8 Minuten Google Pixel 9 Pro XL: 9 Stunden und 59 Minuten

Anzeige

Der Unterschied zwischen dem Xiaomi 15 Pro und 14 Pro ist riesig. Einerseits ist der Akku der neuen Generation mit 6.100 mAh größer als beim alten Modell mit 5.000 mAh, doch es ist auch der neue Snapdragon 8 Elite als Chip verbaut, der effizienter arbeitet.

Im Video könnt ihr euch den Akku-Test anschauen:

So wurde getestet: Beim Akku-Test von TechDroider werden alle Smartphones mit den gleichen Aufgaben belastet. In eurem Alltag kann die Laufzeit viel höher ausfallen, wenn ihr das Handy weniger nutzt oder nur im Netz surft. Am Ende bekommt ihr trotzdem einen Ausblick darauf, welches Modell am längsten durchhält. Und das ist aktuell das Xiaomi 15 Pro.

Anzeige

Xiaomi 15 Pro nicht für Deutschland

Während Xiaomi sich über den Erfolg des Xiaomi 15 Pro sicher freut, gibt es zumindest für deutsche Interessenten schlechte Nachrichten. Xiaomi bringt das Pro-Handy vermutlich nicht nach Deutschland. Hierzulande wird es wohl wieder nur das Xiaomi 15 und 15 Ultra geben. Im Hinblick auf die hohe Laufzeit des 15 Pro ist das sehr schade.