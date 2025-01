Xiaomi arbeitet an riesigem Software-Update: Diese Smartphones werden versorgt

Xiaomi verteilt für erste Smartphones gerade erst das Update auf HyperOS 2 und teilweise auch schon mit Android 15. Doch das chinesische Unternehmen arbeitet schon an der nächsten Version. Bereits jetzt wurde bekannt, welche Smartphones und Tablets die neue Oberfläche erhalten sollen.

Xiaomi arbeitet an HyperOS 3 für viele Geräte

Genau wie viele andere Hersteller arbeitet Xiaomi stetig an neuen Software-Updates. Auch wenn die Update-Politik undurchsichtig ist, erhalten die meisten Smartphones immerhin regelmäßig aktualisierte Oberflächen mit neuen Features. Anders als bei Samsung ist HyperOS nämlich losgelöst von einer neuen Android-Version. Dadurch ist Xiaomi etwas flexibler.

Mit HyperOS 3 kündigt sich jetzt schon eine neue Version an, obwohl Xiaomi gerade erst dabei, ist HyperOS 2 zu verteilen (Quelle: Gizmochina).

Folgende Xiaomi-Geräte sollen HyperOS 3 erhalten:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro (Dimensity)

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Redmi Note 14 (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)

Redmi Note 13 (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 12

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi A3 Pro

Redmi A4 5G

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro (Iron Man edition)

Poco X6 5G

Poco X6 Pro 5G

Poco M7 Pro 5G

Poco M6 Pro (4G/5G)

Poco M6 (4G/5G)

Poco C75 (4G/5G)

Poco C65

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

Wie ihr der Liste entnehmen könnt, sind das wirklich viele Geräte, die Xiaomi mit HyperOS 3 versorgen möchte. Nicht jedes Smartphone ist aber auch in Deutschland verfügbar. Wundert euch also nicht, wenn ihr auf Bezeichnungen stoßt, die ihr bisher noch nicht kennt.

HyperOS 3 könnte schon bald erscheinen

Google will Android 16 in diesem Jahr deutlich früher anbieten, deswegen könnte Xiaomi HyperOS 3 ebenfalls früher an den Start bringen. Was dort alles gerändert wird, welche neuen Funktionen euch erwarten und wann es genau kommt, ist aber nicht bekannt. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

Xiaomis Smartphone-Strategie ist sehr undurchsichtig:

