YouTube: Automatische Übersetzung von Titeln ausschalten

YouTube übersetzt Videotitel manchmal automatisch. Anstelle eines englischen Originaltitels sieht man in der Videoliste dann zum Beispiel eine deutsche Übersetzung. Das klingt oft komisch. Ihr könnt die automatische Übersetzung von Titeln in YouTube aber ausschalten.

YouTube: Übersetzung deaktivieren

YouTube hat in den letzten Jahren damit begonnen, Videotitel und Beschreibungen automatisch in die Sprache der Nutzeroberfläche zu übersetzen. Wer YouTube auf Deutsch nutzt, bekommt also häufig englische Videotitel automatisch ins Deutsche übertragen, obwohl gar keine entsprechende Einstellung vorgenommen wurde. Das lässt sich schnell ausschalten:

Loggt euch in euren YouTube-Account ein. Klickt links in der Seitenleiste unten auf „Einstellungen“. Steuert die Übersicht „Google-Kontoeinstellungen anzeigen oder ändern“ an. Ihr erreicht jetzt die Optionen für euren Google-Account. Wählt den Abschnitt „Persönliche Daten“ aus. Scrollt nach unten bis zum Abschnitt „Allgemeine Einstellungen für das Web“. Wählt den Bereich „Sprache“ aus. Tippt dann auf „Weitere Sprache hinzufügen“. Wählt eine neue Sprache aus, zum Beispiel Englisch. Speichert die Auswahl.

Anschließend werden Titel für die Sprachen, die ihr ausgewählt habt, nicht mehr automatisch in den Übersichten bei YouTube-Videos übersetzt. Allerdings ist die Einstellung nicht zuverlässig. Es kann also immer noch vorkommen, dass Titel in andere Sprachen übersetzt werden oder plötzlich alle Video-Namen in einer anderen Sprache zu lesen sind.

YouTube: Sinnlose Übersetzungen von Titeln verhindern

Beachtet, dass sich diese Einstellung nicht nur für YouTube, sondern alle Google-Dienste auswirkt, die mit eurem Account verknüpft sind. Leider bietet YouTube direkt in den Einstellungen keine Option, um diese automatische Titelübersetzung nur innerhalb der Video-Plattform zu deaktivieren. Habt ihr die Einstellung vorgenommen, wird sie für alle Geräte übernommen, mit denen ihr mit dem Google-Konto eingeloggt seid. Für den Desktop-Browser gibt es auch Erweiterungen, die die automatischen Übersetzungen verhindern. Versucht es zum Beispiel mit dem Chrome-Add-on „YouTube No Translation“:

YouTube No Translation - Chrome Web Store

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Sprache der YouTube-Oberfläche auf Englisch zu stellen. Geht dazu auf YouTube, klickt oben rechts auf euer Profilbild, und wählt dort den Bereich „Sprache“ (oder „Language“) aus. Stellt die Einstellung auf „English (United States)“. Dadurch werden Titel und Beschreibungen wieder in ihrer Originalsprache angezeigt.