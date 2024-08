Zeitschriften-Flatrate zum Tiefstpreis: 2 Monate Readly für nur 1 €

Mit Readly bekommt ihr per App unbegrenzten Zugriff auf rund 7.500 Zeitschriften und Zeitungen. Wer die App ausprobieren möchte, kann den Service derzeit für 1 Euro zwei Monate lang testen.

Zeitungen & Magazine 2 Monate unbegrenzt lesen für 1 € bei Readly

Das Leben ist vielfältig. Mal trägt man Schwarz, mal Blau, mal Braun. Und mal wirft man einen Blick in die „Bunte“, mal in die „Selbst ist der Mann“ und mal in die „PC Games Hardware“. Readly ist so etwas wie Spotify oder Netflix für Zeitschriften. Gegen einen monatlichen Beitrag erhält man Zugriff auf die Digitalausgaben zahlreicher deutscher und internationaler Magazine – insgesamt sind es über 7.500 Titel.

Gerade bekommt ihr die Möglichkeit, die beliebte Zeitschriften-Flat einen Monat lang für 1 € zu testen (Angebot bei Readly anschauen). Aber Achtung: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Das Readly-Angebot im Überblick:

2 Monate für insgesamt 1 Euro

Danach 14,99 Euro im Monat

Monatlich kündbar , 1 Monat Kündigungsfrist

, 1 Monat Kündigungsfrist Familien-Account: unbegrenzter Zugriff mit 5 Profilen gleichzeitig

Was bekommt ihr mit dem Readly-Abo?

Uneingeschränkten Zugriff auf aktuelle Ausgaben und meist auch ältere Ausgaben tausender Zeitschriften. Einen kompletten Überblick bekommt ihr direkt bei Readly. Unter anderem sind diese dabei:

Technik: Chip, ComputerBild, PC Welt, Android Welt, iPhone-Bibel, PC Games, PC Games Hardware, GameStar, GamePro, MMore, N-Zone, …

Chip, ComputerBild, PC Welt, Android Welt, iPhone-Bibel, PC Games, PC Games Hardware, GameStar, GamePro, MMore, N-Zone, … Lifestyle: Bunte, Women’s Health, Men's Health, Rolling Stone, Foodie, Joy, Jolie, Für Sie, Vegan Magazin, …

Bunte, Women’s Health, Men's Health, Rolling Stone, Foodie, Joy, Jolie, Für Sie, Vegan Magazin, … DIY & Kochen: Selbst ist der Mann, Selbst gemacht, Patchwork & Nähen, Mein Zaubertopf, …

Selbst ist der Mann, Selbst gemacht, Patchwork & Nähen, Mein Zaubertopf, … Sport: Sport Bild, Revier Sport, Power Wrestling, Golf-Magazin, Wanderlust, …

Sport Bild, Revier Sport, Power Wrestling, Golf-Magazin, Wanderlust, … Finanzen: €uro, Börse Online, Focus Money, …

€uro, Börse Online, Focus Money, … Wissenschaft: Spektrum Gehirn&Geist, Bild der Wissenschaft, …

Spektrum Gehirn&Geist, Bild der Wissenschaft, … Politik: Focus, Time, The European, Vice, Newsweek, The Atlantic, …

Focus, Time, The European, Vice, Newsweek, The Atlantic, … Auto: Auto Bild, Auto Motor Sport, elektro auto mobil, Auto-Zeitung, …

Zeitschriften-App Readly erklärt

Die Zeitschriften lassen sich sowohl übers Smartphone als auch auf dem Tablet und im Webbrowser am Rechner lesen. Auf Smartphones bieten viele Magazine eine angepasste Sicht für Einzelartikel an. Natürlich könnt ihr gewünschte Zeitschriften in der App auch offline verfügbar machen und unterwegs ohne Internetverbindung lesen.