Deponia: Komplettlösung aller Kapitel

Herzlich Willkommen bei der Komplettlösung zu Deponia. In Deponia übernehmt ihr die Rolle von Rufus, einem Tagträumer, der die Nase voll von seinem Heimatdorf hat. Immer wieder hat er versucht, die Müllhalde zu verlassen, und ihr sollt ihm jetzt dabei helfen, seinen Traum von einem besseren Leben zu erfüllen.

Anzeige

Aller Anfang ist schwer

Sobald ihr das Spiel gestartet habt, befindet ihr euch direkt im Tutorial, mit einem meckernden Rufus, warum das Spiel nicht anfängt. Hier wird euch erklärt, wie die Steuerung funktioniert. Vor allem solltet ihr oft gebrauch von der Leertaste machen, da euch diese alle Interaktionsmöglichkeiten anzeigt.



Sobald ihr euch bewegen könnt, müsst ihr mit Wenzel sprechen, der vor euch sitzt. Nachdem ihr diese Aufgabe erledigt habt, müsst ihr das Yang-Symbol neben euch aufheben. Öffnet anschließend das Inventar und verbindet die beiden Symbole miteinander. Das fertiggestellte Konstrukt könnt ihr nun in das Loch der Schaltfläche rechts von euch legen. Wenn ihr den Knopf drückt, endet das Tutorial damit, dass ihr zerquetscht werdet.

Koffer packen!

Es ist also so weit, Rufus plant einen neuen Versuch aus seiner Heimatstadt zu entkommen. Als Erstes müsst ihr seine Liste suchen, die ihm verrät, was er alles mitnehmen muss. Dazu müsst ihr einfach den Koffer auf seinem Bett öffnen, und ihr erhaltet die Liste. Auf dem Plan stehen 4 Dinge, die ihr besorgen müsst: Einen Seitenschneider, ein Paar Socken, Proviant und eine Zahnbürste.



Eine Socke findet ihr direkt, wenn ihr das Kissen neben dem Koffer bewegt. Nehmt anschließend hier oben auf dem Regal das Schweißgerät und die Öldose mit.

Anzeige

Weitere Vorbereitungen

Ihr könnt jetzt ein Stockwerk tiefer gehen und versuchen Tonis Zimmer zu betreten. Hierbei werdet ihr fast von einem Fallbeil getötet. Nehmt euch den Zettel vom Fallbeil und von der Toilettentür. Öffnet jetzt die Toilette und nehmt den Pömpel von der Toilettentür. In das Waschbecken könnt ihr direkt das alte ranzige Öl kippen, wodurch ihr ein leeres Glas für den Proviant erhaltet. Im Spind direkt daneben findet ihr den Seitenschneider und Waschmittel. Wenn ihr versucht die Zahnbürste zu nehmen, wird sie vor euch fliehen und sich in einer dunklen Ecke verstecken. Um sie zu bekommen, braucht ihr noch ein paar andere Gegenstände.

Anzeige

Verschiedenfarbige Socken

Geht jetzt in das Erdgeschoss des Wohnhauses. Hier könnt ihr euch die Gabel aus der Spüle nehmen und die Spüle einmal betätigen, damit der Topf voller Wasser läuft. Den Topf steckt sich Rufus dann automatisch ein. Nehmt alle Zettel von Toni und öffnet den Kühlschrank. Hier findet ihr eine gelbe Socke. Im Mantel an der Tür rechts könnt ihr eine blaue Socke finden.



Ihr habt jetzt drei verschiedenfarbige Socken, eine grüne, eine gelbe und eine blaue Socke. Rufus selbst ist aber zu eitel, um mit verschiedenfarbigen Socken loszulaufen. Also müsst ihr jetzt aus der blauen und der gelben Socke eine grüne Socke machen.