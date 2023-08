Facebook: Kommentare teilen & an andere senden

Unter einem Facebook-Beitrag kann man einen Kommentar hinterlassen und somit seine eigene Meinung kundtun. Andere Nutzer können auf diese Beiträge antworten oder sie liken. In einigen Fällen ist es nun zudem auch möglich, Kommentare bei Facebook zu teilen.

Neben den „Gefällt mir“- und „Antworten“-Buttons findet man dann auch die Option zum „Teilen“. Wie funktioniert das und was bringt das?

Facebook: Kommentare teilen – so gehts

Facebook-Kommentare werden über die Option nicht im eigenen Feed veröffentlicht. Stattdessen bekommt man drei Optionen:

„Im Messenger senden“

„Über Twitter senden“

„Link kopieren“

Man kann also andere Nutzer lediglich auf den Kommentar verweisen und ihnen einen Beitrag zeigen. Der Text wird beim Teilen nicht öffentlich gezeigt. Stattdessen bekommt der Empfänger nur einen Link angezeigt, der ihn zum entsprechenden Beitrag weiterleitet.

Man kann bei Facebook sowohl eigene als auch fremde Kommentare teilen. Dennoch ist die Funktion recht eingeschränkt. Der Button findet sich nicht bei allen Kommmentaren, sondern nur in bestimmten Gruppen. Zudem sieht nicht jedes Gruppenmitglied die „Teilen“-Funktion unter den entsprechenden Beiträgen, sondern nur ausgewählte Nutzer.

Wie genau Facebook die Gruppen und Nutzer dafür aussucht, ist nicht bekannt. Es gab bislang keine offizielle Ankündigung zu der Neuerung, stattdessen wurde sie lediglich zufällig von einigen Facebook-Nutzern gefunden. Kurios ist bei der Neuerung, dass neben dem eigenen Messenger auch Twitter bei der Auswahl der Apps zum Teilen verfügbar ist. Hier nutzt man noch den alten Namen anstelle der neuen Bezeichnung „X“. Andere Messenger wie die hauseigenen Dienste WhatsApp oder Instagram sind hingegen nicht ausgeführt. Man kann einen Kommentar in diesen Anwendungen aber per Link an Kontakte senden.

Mit der neuen „Teilen“-Option bietet Facebook die Möglichkeit, auf Beiträge, die sonst unter Facebook-Posts verschwinden würden, prominenter hinzuweisen.

