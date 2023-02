Bei Hermes lässt sich ein Wunschablageort angeben. Dann werden alle Pakete dort abgelegt, wenn ihr nicht zuhause seid. Den Ablageort kann man einfach online festlegen.

Hermes Facts

Wurde ein Empfangsort festgelegt, kann der Hermes-Bote Sendungen dort hinterlegen, ohne dass dafür unterschrieben werden muss. Für den Platz gibt es einige Bedingungen. Den Ort könnt ihr über die Sendungsverfolgung und im Hermes-Kundenkonto auswählen.

Abstellgenehmigung für Hermes erteilen

So kann man einen Ablageort bei Hermes festlegen:

Sobald ein Paket abgeschickt wurde, öffnet ihr die Sendungsverfolgung. Sucht nach dem Paket anhand der Sendungsnummer. Ihr seht mehrere Optionen für die Lieferung. Hier könnt ihr die Abstellgenehmigung erteilen. Gebt genau an, wo das Paket hingestellt werden soll. Speichert die Eingabe für diese Sendung.

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Derzeit ist es nicht möglich, dauerhaft einen bestimmten Ablageort anzugeben. Eine entsprechende Funktion wird aktuell überarbeitet. In Kürze kann man also wieder einen Ablageort dauerhaft speichern. Dann werden alle an euch adressierten Sendungen automatisch dorthin gelegt, falls es nicht anders angegeben wird. Hermes spricht von einer Einführung der Funktion „ab Februar 2023“. Die Einstellung wird man im myHermes-Konto vornehmen und dort auch wieder löschen oder ändern können.

Der Ablageort muss „trocken, frei zugänglich und nicht einsehbar sein“. Achtet also darauf, nicht einfach das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus auszuwählen. Als Orte für die Abstellgenehmigung eignen sich zum Beispiel eine Garage oder eine Gartenhütte.

Hermes: Paket nicht am Ablageort?

Falls ein Paket nicht am Ablageort ist, obwohl es so in der Sendungsverfolgung angegeben ist, solltet ihr Folgendes unternehmen:

Möglicherweise hat ein aufmerksamer Nachba r das Paket für euch mitgenommen, um es vor einem Diebstahl zu schützen.

r das Paket für euch mitgenommen, um es vor einem Diebstahl zu schützen. Kontaktiert den Hermes-Support. Vielleicht hat der Bote das Paket an einem anderen Ort als vereinbart abgelegt.

Erteilt ihr dem Transportdienst die Abstellgenehmigung, geht ihr das Risiko ein , dass die Sendung verlorengehen kann, ohne dass ihr gegen Hermes Ansprüche geltend machen könnt. Als Empfänger habt ihr dann die Pflicht, zu beweisen, dass Hermes für den Verlust haftbar gemacht werden kann. Ihr tragt also in solchen Fällen das Verlustrisiko.

, dass die Sendung verlorengehen kann, ohne dass ihr gegen Hermes Ansprüche geltend machen könnt. Als Empfänger habt ihr dann die Pflicht, zu beweisen, dass Hermes für den Verlust haftbar gemacht werden kann. Ihr tragt also in solchen Fällen das Verlustrisiko. Eventuell hilft es, einen Suchauftrag bei Hermes zu stellen. Mit einer Abstellgenehmigung hat Hermes aber keine Haftung mehr für ein verlorengegangenes Paket. Auch beim Online-Shop beziehungsweise dem Absender könnt ihr keine Ansprüche mehr geltend machen.

25 Jahre Amazon: Wie gut kennst du das Geburtstagskind?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.