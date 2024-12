Lego Marvel Super Heroes: Komplettlösung

Unsere Komplettlösung führt euch durch das gesamte Spiel von Lego Marvel Super Heroes.

Wir bedanken uns bei dem unbekannten spieletipps-Leser/der unbekannten spieletipps-Leserin, der/die diese Lösung eingereicht hat.

Prolog

Nach dem hübsch anzusehendem Intro startet ihr mit Hulk in das Spiel, um zusammen mit Ironman eine Geiselnahme zu verhindern. Mit Hulk's riesigen Muskeln müsst ihr zunächst den Autos das Fliegen beibringen, um der Straße weiter folgen zu können. Bringt schließlich die Sandgegner zur Strecke und macht mit den Waffen von Ironman die Hydranten zunichte. Damit macht ihr die Sandwand Stück für Stück weicher, die ihr nun mit Hulk's schwerer Faust durchbrechen könnt.

Zurück zu Ironman: Feuert mit seinen Waffen auf den Tanker, woraufhin ihr mit den zurückbleibenden Teilen eine Halterung bauen könnt. Mit Hulk könnt ihr den Tanker endgültig zerstören. Schließlich erscheint Abomination, den ihr mit einfachen Schlägen ziemlich schnell erledigen könnt. Habt ihr ihn besiegt, kommt ihr in der Central Station an.

Sand Central Station: Teil 1

Links seht ihr einiges an Gerümpel liegen. Bewerft damit die erste Hand. Wenn ihr nach links blickt, könnt ihr dort einen Gang sehen. Hüpft hin, ballert auf die Automaten und befreit Stan Lee zusammen mit vielen Steinen. Rechts hinter den Anzeigetafeln könnt ihr weitere Steine sammeln. Mit Ironman feuert ihr nun auf die Automaten rechts unter den Anzeigetafeln. Wechselt zu Hulk, um einen Großteil der Mauer zu zerstören. Damit könnt ihr die zweite Hand besiegen.

Marschiert nun weiter bis zu der schweren Wand, bevor ihr mit Ironman die Uhr auf dem Pavillon unter Beschuss nehmt. Damit könnt ihr euch eine Wasserkanone basteln. Benutzt sie, um die schwere Wand zu lockern, bevor ihr sie anschließend mit Hulk einreißt. Lasst euch von den Kanonen nicht ablenken, sondern nehmt rechts das Geländer in euer Visier. Damit könnt ihr eine Wurfmaschine für Hulk bauen. Schmeißt sie sogleich auf die Wand zwischen den Kanonen.

Sand Central Station: Teil 2

Feuert erstmal auf die Gegenstände, damit ihr euch weitere Steine schnappen könnt. Mit Spider-Man könnt ihr die Schlüssel nach unten ziehen, nachdem ihr rechts die Wand hochgehüpft seid. Bastelt euch mit den Resten eine Zugmaschine. Mit Hulk lässt sich die erste Spule kaputt machen. Auf der linken Seite erreicht ihr die zweite Spule problemlos. Nehmt mit Ironman das Tor unter Beschuss, bevor ihr den Hebel an der Spule in Gang setzt. Mit Spider-Man könnt ihr das A herunterreißen. Befestigt seine Fäden an den Turm und verwandelt euch in Bruce Banner, damit ihr hinaufklettern und schließlich die Halterung des Wassertanks lösen zu können.

Mithilfe des zerbrochenen Tanks müsst ihr euch nun eine weitere Waffe zusammenschustern, mit der ihr dem Sandman ein nasses Geschenk bereitet. Mit Hulk demoliert ihr schließlich das kleine Hindernis, bevor ihr links auf den Wagen hüpft. Damit könnt ihr euch wieder ein Wurfgerät bauen. Macht die folgende Wand dem Erboden gleich und betätigt sowohl links als auch rechts die Hebel. Wie ihr da rankommt? Für den linken nehmt ihr Spider-Man zur Hilfe, während ihr euch mit Ironman um den rechten kümmert! Schließlich müsst ihr mit Spider-Man nur noch die Halterung des Wassertanks lösen und ihr habt den Sandman besiegt!