Habt ihr einen TV- oder Internetanschluss von Pyur und fragt euch, was man bei Störungen der Verbindung tun kann? Habt ihr aktuell kein Internet, ist die WLAN-Verbindung instabil oder brechen Gespräche auf dem Festnetz-Telefon ab? Dann findet ihr hier Tipps und mögliche Lösungen, wenn es Probleme und Störungen bei Pyur gibt.

Treten Bild- und Tonaussetzer im Fernsehen auf oder nervt eine langsame Internetleitung, wenn man gerade einen Stream sehen oder einfach nur im Web surfen möchte, kann das verschiedene Ursachen haben. Einerseits kann ein Defekt der Hardware (Router, Rechner, Smartphone etc.) vorliegen, andererseits sind auch Störungen bei Pyur selbst möglich. Manchmal könnt ihr Netzprobleme bei dem Anbieter selbst beheben, in anderen Fällen müsst ihr warten, bis eine Störung auf Seiten des Anbieters beseitigt wurde.

Pyur-Störung aktuell: Kein Internet, kein Kabel-Fernsehen

Pyur Störung aktuell (19.07.2022): Derzeit scheint es eine größere Störung beim Anbieter zu geben. So mehren sich die Berichte von betroffenen Nutzern, die keine Internetverbindung zuhause haben und auch nicht fernsehen können. Falls das Internet bei euch also nicht geht, seid ihr nicht alleine. Noch gibt es keine offiziellen Informationen zu einer Störung.

Größere Störungen verkündet der Anbieter in der Regel auf seiner Webseite. Seid ihr Pyur-Kunde, könnt ihr zudem selbst überprüfen, ob eine aktuelle Störung in eurem Gebiet vorliegt. Falls ihr keine Angaben finden könnt, lässt sich auf diesem Wege auch gleich eine Störung bei Pyur melden. So gehts:

Installiert die Pyur-App auf eurem Smartphone. Wundert euch nach der Installation nicht. Ihr findet die App in eurer App-Übersicht nicht im Bereich „P“. Sucht stattdessen nach „Mein Pyur“. Meldet euch mit euren Zugangsdaten ein. Anhand der Vertragsdaten erkennt die App automatisch euer Empfangsgebiet. Liegt aktuell eine Störung vor, wird das meist direkt auf dem Startbildschirm angezeigt. So kann hier zum Beispiel über Wartungsarbeiten informiert werden. Falls kein Problem angezeigt wird, scrollt etwas nach unten. Hier findet ihr den Abschnitt „Problem mit dem Internet, Telefon oder TV?“. Tippt auf „Analyse beginnen“. Ihr erreicht den Störungsassistenten. Wählt die entsprechenden Optionen aus, die eure Störung betreffen. Habt ihr zum Beispiel gar kein Internet zuhause, tippt ihr auf „Komplettausfall“. Es wird untersucht, ob eine Störung vorliegt. Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Folgt dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Gibt es eine Störung bei Pyur?

Außerdem könnt ihr aktuelle Ausfälle durch die Meldungen anderer Nutzer herausfinden. So melden sich auf allestörungen.de Kunden, wenn sie Probleme mit dem Kabelfernsehen haben oder ihr Internet langsam oder gar nicht funktioniert. Anhand der Postleitzahl in den Kommentaren zu aktuellen Störungen bei Pyur könnt ihr sehen, ob es in eurer Region derzeit Probleme gibt. Auf der Karte sind alle derzeitigen Großraumstörungen zu sehen. Beachtet, dass es sich hierbei um kein offizielles Angebot von Pyur handelt. Ihr könnt hierüber aber schnell herausfinden, wenn mehrere Nutzer in eurem Gebiet Probleme beim Anbieter haben.

Auf Twitter teilen sich Kunden unter dem Hashtag #pyur ebenfalls mit, wenn sie keine Internet-Verbindung haben.

In diesem Fall sollte euch der Kundenservice unter der (030) 25 777 777 weiterhelfen und sagen können, wann die Störung bei Pyur voraussichtlich behoben ist. Wir haben für euch weitere Wege aufgeführt, über die ihr den Pyur-Support erreicht.

Dauert der Upload zu lang oder laden Webseiten einfach nicht? Wie schnell eure Internetverbindung tatsächlich ist, verrät euch ein einfacher Speedtest. Liegt das unter der versprochenen Leistung eures Vertrags, solltet ihr ebenfalls Pyur kontaktieren.

Kein Fernsehen, Telefon und Internet bei Pyur

Liegt keine allgemein Störung bei Pyur vor? Bei einer schlechten Sprachqualität bei Telefonaten oder Aussetzern beim Internet kann die Ursache auch an euren Geräten liegen. Hier die einfachsten Lösungen für die häufigsten Probleme:

Kabelbruch/Kabel beschädigt: Prüft eure Verbindungen auf Schäden.

auf Schäden. Software-Problem: Versucht es mit einem Neustart des Routers und Modems. Trennt die Geräte am besten auch für einige Sekunden vom Strom , bevor ihr sie wieder in Betrieb nehmt.

des Routers und Modems. am besten auch für einige Sekunden , bevor ihr sie wieder in Betrieb nehmt. Dasselbe gilt für euren Rechner oder euer Smartphone: Ein Neustart kann das Verbindungs-Problem lösen.

kann das Verbindungs-Problem lösen. Wurde eine Konfiguration geändert? Wenn es seitdem zu Problemen mit dem Smartphone, Router oder Fernseher kommt, solltet ihr die Einstellung rückgängig machen und es erneut versuchen. Seid ihr euch inzwischen sicher, dass Router und/oder Modem den Geist aufgegeben haben, könnt ihr euch beispielsweise mit der aktuellen Fritz!Box ein Kombi-Gerät nach Hause holen. Habt ihr schon eine solche Box, lässt sich der Fehler vielleicht durch ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen beheben.

Fehlerquelle finden: Testet, ob ihr mit einem anderen Handy oder Rechner ins WLAN und somit ins Internet kommt und ob so ein Defekt am gewünschten Device vorliegt. Hapert es nur an der Geschwindigkeit, verraten wir euch Tipps, wenn euer Internet langsam ist. Sollte euer WLAN gar nicht funktionieren, haben wir im verlinkten Artikel Lösungsvorschläge zusammengestellt. Alternativ zeigt unser Video, was ihr tun könnt, wenn unter Windows 10 das WLAN Probleme bereitet:

Bricht die Internet-Verbindung am Handy ab, solltet ihr Folgendes prüfen:

Pyur: Fernsehen funktioniert nicht

Dasselbe empfiehlt sich für den Empfang des Kabel- oder Digitalfernsehens. Prüft eure Kabel auf Schäden und schaltet den Fernseher kurz aus. Lassen sich Blu-rays oder DVDs wiedergeben und nur der Fernsehempfang bereitet Probleme, lässt sich ein Fehler bei eurer Hardware fast ausschließen. Sind aktuell keine Störungen bei Pyur bekannt, könntet ihr es mit einem Tausch des Fernsehkabels versuchen. Welche Varianten es gibt und was ihr beim Kauf beachten solltet, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Außerdem zeigen wir euch mögliche Lösungen, wenn der Fernseher keine Sender findet.

Habt ihr weitere Tipps und Vorschläge für unsere Leser? Dann schreibt uns in die Kommentare, was eure Lösung für das Pyur-Problem war.

