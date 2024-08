Rocket League: EXP sammeln und Titel bekommen

Bei Rocket League könnt ihr durch Online-Matches Titel sammeln, die eure beeindruckenden Autofußball-Fähigkeiten repräsentieren sollen. Welche Titel es gibt und wie ihr sie schnell erwerben könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahrung sammeln, aufsteigen und Titel bekommen

Seid ihr Rocket-League-Spieler, dann wisst ihr sicherlich, dass ihr durch das aktive Spielen EP bekommen und so in Stufen aufsteigen könnt. Aber wie levelt man besonders schnell? Nun, das „geheime“ Rezept heißt natürlich viel spielen. Doch einfach ganz viele Spiele spammen ist keine Lösung: Ihr bekommt die EP erst, wenn ihr in einer Runde eine Mindestanzahl an Punkten sammelt. So sollen die Spieler dazu motiviert werden, Qualität über Quantität zu stellen.

Wie viel EP ihr bekommt, hängt von einigen Faktoren ab: Dauer des Spiels, gewonnen/verloren und durch Multiplikatoren könnt ihr mehr EP verdienen. Die Besitzer des Rocket Passes können ebenso mehr Erfahrungspunkte bekommen. So viele EP bekommt ihr durch verschiedene Aktivitäten:

EP-Menge Bedingung 100 Gewinnt ein Spiel 50 Werdet MVP 2.000 Für jeden der ersten drei Tagessiege 4.000 Für jedes Level in SideSwipe 200 Ab dem 2. Spiel auf einem Server 100 Für jedes Spiel, indem ihr den Platz eines Bots einnehmt 10 % der Gesamtpunkte Jedes Spiel 10-15 % Bonus Wenn ihr als Party spielt 50-80 % Bonus Für Rocket-Pass-Besitzer 100 % Bonus Für alle Spiele während des Doppelterfahrungspunkte-Events 180 pro Minute Bei Overtime

Stufenabhängige Titel

Das ehemalige System von Rocket League, welches euch Titel abhängig von eurer Spielzeit verlieh, wurde massiv überarbeitet. Jetzt gibt es 14 verschiedene Titel, die eure vergossenen Tränen und jubelnde Ausrufe während der hunderten Spielstunden symbolisieren sollen, und zwar abhängig von eurer Stufe. Folgende Titel gibt es, die ihr mit dem Erreichen des jeweiligen Levels bekommt:

Stufe 20: Veteran

Stufe 40: Experte

Stufe 60: Meister

Stufe 80: Legende

Stufe 100: Rocketeer

Stufe 200: Elite-Herausforderer

Stufe 300: All-Star

Stufe 400: Superstar

Stufe 500: Überlegender Rivale

Stufe 600: Transzendierter Meister

Stufe 700: Legendärer Erzfeind

Stufe 800: Ultimativer Baller

Stufe 900: Rocketeer-Elite

Stufe 1000: Rocket-Halbgott

Bedeutung der Titelfarben

Auch durch die Titelfarben könnt ihr erkennen, woher der Titel stammen könnte und wie die Person ihn verdient hat. Vor allem die Gewinner diverser Tournaments werden durch besondere Titel ausgezeichnet:

Türkis : Durch Rival Series oder RLCS League

: Durch Rival Series oder RLCS League Gelb : Es gibt mehrere Möglichkeiten: Großmeister erreichen und Großmeister-Saisonbelohnungsstufe freischalten (vor F2P) Am ESL Monthly Turnier teilnehmen und min. den vierten Platz erreichen Renegade Cup Monthly gewinnen oder min. den vierten Platz in Renegade Cup Finals erreichen Teilnahme am Collegiate Rocket League National Championship Gewinne eines der folgenden Turniere: DreamHack, X Games, Universal Open, ELEAGUE

: Es gibt mehrere Möglichkeiten: Grau : Großmeisterturnier oder niedriger gewinnen

: Großmeisterturnier oder niedriger gewinnen Leuchtendes weiß : Überschall-Legenden-Turnier gewinnen

: Überschall-Legenden-Turnier gewinnen Grün : Innerhalb einer Season 3x Champion-Turnier oder niedriger gewinnen

: Innerhalb einer Season 3x Champion-Turnier oder niedriger gewinnen Rot : Innerhalb einer Season 3x Großmeister-Turnier gewinnen

: Innerhalb einer Season 3x Großmeister-Turnier gewinnen Leuchtend pink : Innerhalb einer Season 3x Überschall-Legende-Turnier gewinnen

: Innerhalb einer Season 3x Überschall-Legende-Turnier gewinnen Leuchtendes Gold/Blau : Teilnehmer und Gewinner von Esports-Wettbewerben

: Teilnehmer und Gewinner von Esports-Wettbewerben Aquamarin: Für CRL-Volontäre oder RLRS/RLCS-Caster

Rocket Pass Titel

Mit der Einführung des Rocket Passes im Jahr 2018 wurde das Spiel um eine weitere Möglichkeit erweitert, besondere Titel zu bekommen. Diese könnt ihr nicht im Nachhinein erwerben, sodass wir euch hier nur auf die Titel aus dem aktuellen Rocket Pass vertrösten können. Die Liste aller RP-Titel findet ihr hier: Alle Titel aus dem Rocket Pass

Besondere Titel

Diese Titel sind unglaublich selten, wenn ihr also jemanden mit einem solchen Titel seht, könnt ihr gewiss sein, dass dieser Spieler in Rocket League etwas Besonderes geleistet hat.

Titel Bedingung Developer Für die Entwickler von Psyonix Moderator Für Reddit/Steam-Forum/Twitch-Moderatoren First Rocketeer Für den User Stoney, der als allererster Spiele den TItel Rocketeer (damals Maxlevel) erreichte Wet Art Man Für den User Johnz12321, der 1.000 Tauben-Topper sammelte The Pigeon Man Für den User Shitty Watercolour Rockets Engaged Bekamen einige Paare, die sich in Rocket League trafen und sich später vermählten Rocket Husband / Rocket Wife Für Paare Azzy & Marc3line sowie Rizzo & Athena, die sich in Rocket League kennenlernten und danach auch heirateten White Hat Legend Für die legendären Hacker Null und Copra, die 2016 uneigennützig Exploits an Psyonix berichteten Discord Legend Für die Mitarbeiter des RL-Discordservers Psyonix Hackathon Winner Für die Gewinner des von Phsyonix veranstalteten Hackathons Style Icon Gewinner des Fit Check Community Contests Sleeper Build Gewinner des Drive Days Community Contests Peppermint Powerhouse Frosty Fest 2019 Demolition Demon Haunted Hallows 2018 Silent Knight Frosty Fest 2019 Demogogron Haunted Hallows 2019 Couch Potato Radical Summer 2019 Rat Racer Lucky Lanterns 2020 Longtime Fan 5. Jübiläum von Rocket League 2020 Gridiron Guru NFL Super Bowl LV 2020 Sleigh Queen Frosty Fest 2020 Lucky Devil Lucky Lanterns 2021 Extra Ordinary Llama-Rama 2021 Knockout Artist Knockout Bash 2022 Frosty Fest 2022 Frost Boss Disc Jockey Für die Vorbesteller der Rocket League x Monstercat Vinylplatte Est 2015/2016/2017/etc. Für die Spieler, die vor der Änderung zu F2P das Spiel gespielt haben, abhängig von dem Jahr, indem sie zum ersten Mal online gespielt haben. Monstercat OG Durch den Kauf des DLC „Monstercat 10YR Fan Pack“ Footy Fanatic Für die Teilnehmer des Fan Clash FC Cups 2022 Nike FC Cup MVP Für die Unterstützer des Teams, welches den Fan Clash FC Cup 2022 gewonnen hat Team Player Für die Teilnehmer des Fan Clash Worlds 2022 Team Titan Für die Unterstützer der Teams, welches den Fan Clash Words 2022 gewonnen hat Free Player Title Für das Einloggen am 01. April 2022

Fan Reward / Twitch Drop Titel

Diese Titel könnt ihr erhalten, indem ihr den Twitch-Streams von Rocket League zu besonderen Veranstaltungen zuschaut. Ihr könnt über die Webseite von Rocket League euren Epic-Games-Account mit Twitch verbinden und so euch die Belohnungen verdienen. Die Belohnungen werden abhängig von eurer Zuschauzeit verteilt, wobei ihr auch Titel und Co. doppelt bekommen könnt.

Legacy Titel:

Tilt Detector

4D Chess Master

Backboard Baller

Midfield Magician

Airhead

Hardstuck

Onliner

Instigator

Player of Games

Mechanical Menace

Pinwheel

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.