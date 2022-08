Eine offizielle Wiederholung der Sportschau bietet die ARD nicht an. Dennoch gibt es einige Möglichkeiten, Bundesliga-Spiele und andere sportliche Events noch einmal anzusehen, falls ihr die Sportschau verpasst habt. GIGA zeigt euch Alternativen zum Sportschau-Live-Stream.

ARD HD Live Stream Facts

Während man die Übertragungen der Sportschau im Live-Stream online sehen kann, ist das bei Wiederholungen häufig nicht möglich. Grund hierfür sind die Lizenzen bei Sportübertragungen. Zwar darf ARD im Rahmen der Sportschau die Highlights der Bundesliga im TV zeigen, für eine jederzeit abrufbare Online-Übertragung gelten jedoch gesonderte Rechte. Diese liegen derzeit bei Bildplus. Ihr könnt aber die TV-Übertragung der Sportschau bei ARD online aufnehmen und die Wiederholung zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Möglich macht dies SaveTV. Der Dienst ist kostenpflichtig, kann jedoch nach der ersten Anmeldung gratis getestet werden.

Mit Save.TV Sportschau aufnehmen

Sportschau-Wiederholung online sehen: Keine ganzen Folgen mit Fußball-Highlights

Erste Anlaufstelle für die Sportschau-Wiederholung ist die offizielle Webseite der Sportschau. Hier findet ihr Videos mit den Highlights der einzelnen Sportschau-Sendungen. Zudem seht ihr hier die Termine der nächsten Live-Stream-Übertragungen. Die Webseite ist nach Sportarten wie Fußball, Radsport oder Basketball sortiert und bietet euch auch ein Archiv mit dem Tor des Monats, Audio-Clips sowie eine Übersicht über die Ergebnisse einzelner Sportarten. Aus lizenzrechtlichen Gründen gibt es in der Mediathek keine vollständigen Wiederholungen der Sportschau von Samstag zu sehen. Ihr könnt euch also verschiedene Einzel-Clips anschauen, komplette Sendungen sucht man hier jedoch vergebens.

Zwar gibt es keine Bundesliga-Highlights aus der Sportschau-Sendung online, ihr könnt aber zumindest die DFB-Pokalspiele noch einmal in der Wiederholung ansehen. Steuert dafür einfach den Bereich für das Turnier im Webangebot der ARD an.

Alternativen zur Sportschau-Wiederholung: Bundesliga am Sonntag

Viele Leute wollen sich die Sportschau-Wiederholung hauptsächlich anschauen, um die Highlights aus den Fußball-Spielen der Bundesliga zu verfolgen. Habt ihr die 18-Uhr-Ausstrahlung der Sportschau verpasst, gibt es keine Möglichkeit, die Sendung im TV nachzuholen. Gegen 23 Uhr könnt ihr die Bundesliga-Highlights im ZDF noch einmal in „Das aktuelle Sportstudio“ sehen. Dort gibt es dann auch die Zusammenfassung vom Abendspiel in der Fußball-Bundesliga im Free-TV.

Weiterhin könnt ihr Sonntagvormittag bei Sport1 zu den Bundesliga-Toren vom Samstag einschalten. Los geht es um 9:00 Uhr mit aktuellen Spielzusammenfassungen der 2. Bundesliga von Freitag und Samstag, um 9:30 Uhr folgen dann die Highlights aus den Bundesligapartien. Ab 11:00 Uhr steht dann der „CHECK24 Doppelpass“ an. In der Runde diskutieren Stargäste und renommierte Sportjournalisten die Brennpunkte des jeweiligen Spieltags. Die Sendung „Bundesliga Pur – Lunchtime“ läuft dann von 14:30 bis 15:00 Uhr. Darin schaut SPORT1 noch einmal auf die Bundesliga-Spiele von Freitag und Samstag zurück und zeigt ausgewählte Highlights.

Bei dem Streaming-Anbieter Bildplus könnt ihr euch zudem wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights aus den jeweiligen Spielen ansehen. Bildplus funktioniert ähnlich wie Netflix und Co. und bietet euch neben den Highlights aus der ersten Fußball-Bundesliga auch alle Tore der 2. Liga. Der Dienst kostet 7,99 Euro im Monat.

Jetzt bei Bildplus anmelden!

Sportschau für spätere Wiederholung aufnehmen - So geht's

Ihr könnt die Sportschau natürlich auch im Live-Stream online anschauen – und bei dieser Gelegenheit auch gleich aufzeichnen. Damit verpasst ihr in Zukunft garantiert keine Folgen mehr, weil ihr euch quasi eure eigene Sportschau-Wiederholung aufnehmt. Eine gute Option dafür ist der Dienst Save.TV. Mit Save.TV habt ihr die Möglichkeit Serien und Filme aufzunehmen und in der Cloud zu speichern. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern wie ARD könnt ihr in HD aufnehmen und später auf beliebigen Endgeräten in HD streamen und jederzeit abspielen. Eine zeitliche Beschränkung gibt es dabei nicht, außerdem könnt ihr den Dienst 14 Tage komplett kostenlos testen.

Save.TV jetzt gratis testen

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.