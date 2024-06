130 „Ich hab noch nie“-Fragen für den lustigen Spieleabend

Für einen lustigen Party-Abend braucht es keine teure Konsole oder riesige Brettspiel-Sammlung. Auch mit ein paar kreativen Ideen und gegebenenfalls einem Zettel und Stift kann man lustige Momente erleben. Für viel Spaß bei geselligen Runden sorgt das Spiel „Ich hab noch nie“. Hier findet ihr einige Tipps für lustige, peinliche, extreme und unterhaltsame „Ich hab noch nie-Fragen.

Das Spiel ist auch als „Never have i ever“ bekannt. Je nachdem, in welcher Konstellation man spielt, gelten andere Regeln.

Anzeige

„Ich hab noch nie“: Lustige und kreative Fragen

Nachfolgend findet ihr einige Vorschläge als Inspiration für euren nächsten Abend mit Freunden:

Ich habe noch nie die Schule geschwänzt.

Ich habe noch nie ins Schwimmbad gepinkelt.

Ich habe noch nie einen peinlichen Text an die falsche Person geschickt.

Ich habe noch nie eine ganze Pizza alleine gegessen.

Ich habe noch nie laut in der Öffentlichkeit gefurzt.

Ich habe noch nie jemanden im Schlaf reden gehört.

Ich habe noch nie mein Handy ins Klo fallen lassen.

Ich habe noch nie den Geburtstag eines engen Freundes vergessen.

Ich habe noch nie aus Wut etwas zerbrochen.

Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit geweint.

Ich habe noch nie eine peinliche WhatsApp-Nachricht aus Versehen gesendet.

Ich habe noch nie heimlich die Sachen meines Mitbewohners benutzt.

Ich habe noch nie absichtlich eine schlechte Bewertung geschrieben.

Ich habe noch nie mich selbst in den sozialen Medien gesucht.

Ich habe noch nie eine ganze Serie an einem Tag geschaut.

Ich habe noch nie bei einem Horrorfilm laut geschrien.

Ich habe noch nie einen fremden Kuss heimlich beobachtet.

Ich habe noch nie gelogen, um jemanden zu beeindrucken.

Ich habe noch nie mein eigenes Geburtstagsgeschenk geöffnet, bevor ich es sollte.

Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit lauthals gelacht, als es unangebracht war.

Ich habe noch nie mich in einer fremden Stadt verirrt.

Ich habe noch nie eine Freundschaft wegen eines Streits beendet.

Ich habe noch nie Essen aus dem Kühlschrank eines Freundes gestohlen.

Ich habe noch nie jemanden gestalkt.

Ich habe noch nie meine Hausaufgaben von jemand anderem machen lassen.

Ich habe noch nie ein Geheimnis weitererzählt, obwohl ich es versprochen hatte.

Ich habe noch nie absichtlich einen schlechten Witz gemacht.

Ich habe noch nie einen Fünf-Sekunden-Regel-Verstoß gemacht.

Ich habe noch nie gelogen, um mich aus einer Verabredung herauszuwinden.

Ich habe noch nie einen Spitznamen, den ich nicht mochte, akzeptiert.

Ich habe noch nie meine Eltern über mein Liebesleben angelogen.

Ich habe noch nie etwas von einem Fremden gegessen.

Ich habe noch nie ein Getränk bestellt und dann vergessen, es zu trinken.

Ich habe noch nie einen Witz nicht verstanden und trotzdem gelacht.

Ich habe noch nie eine Prüfung verpatzt.

Ich habe noch nie versucht, cool zu wirken und dabei versagt.

Ich habe noch nie meinen Chef angelogen.

Ich habe noch nie vorgegeben, jemand anderes zu sein.

Ich habe noch nie das Haus ohne Unterwäsche verlassen.

Ich habe noch nie auf jemanden eifersüchtig gewesen.

Ich habe noch nie ein Video gemacht und dann bereut.

Ich habe noch nie heimlich jemandes Tagebuch gelesen.

Ich habe noch nie bei einem Spiel betrogen.

Anzeige

Wahrheit oder Pflicht: Die besten Aufgaben Abonniere uns

auf YouTube

Ich habe noch nie jemanden ignoriert, den ich kannte.

Ich habe noch nie einen Tag ohne Dusche verbracht.

Ich habe noch nie jemandem gesagt, dass ich ihn liebe, obwohl es nicht stimmte.

Ich habe noch nie absichtlich etwas Wichtiges vergessen.

Ich habe noch nie einen Brief an jemanden geschrieben und dann nicht abgeschickt.

Ich habe noch nie eine Party verlassen, weil es langweilig war.

Ich habe noch nie ein Kleidungsstück getragen, das mir eigentlich nicht passte.

Ich habe noch nie jemanden absichtlich missverstanden.

Ich habe noch nie über eine Lüge gelacht.

Ich habe noch nie etwas aus einem Hotel mitgenommen.

Ich habe noch nie vorgetäuscht, krank zu sein.

Ich habe noch nie jemandem aus Mitleid geholfen.

Ich habe noch nie jemanden heimlich beneidet.

Ich habe noch nie jemandem ein Kompliment gemacht, das ich nicht meinte.

Ich habe noch nie einen Tag nur im Bett verbracht.

Ich habe noch nie heimlich ein Gespräch belauscht.

Ich habe noch nie meinen eigenen Geburtstag vergessen.

Ich habe noch nie einen Plan abgesagt, um allein zu sein.

Ich habe noch nie gelogen, um mich besser darzustellen.

Ich habe noch nie einen schlechten Film zu Ende geschaut.

Ich habe noch nie ein Geschenk weitergegeben, das ich nicht mochte.

Ich habe noch nie jemandem absichtlich falsche Informationen gegeben.

Ich habe noch nie meine Träume jemandem erzählt und bereut.

Ich habe noch nie eine Freundschaft wegen einer Kleinigkeit beendet.

Ich habe noch nie jemanden absichtlich warten lassen.

Ich habe noch nie etwas Unnötiges gekauft.

Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit gesungen.

Ich habe noch nie bei einem Spiel gemogelt.

Ich habe noch nie aus Eifersucht gelogen.

Ich habe noch nie einen Film ohne Ton geschaut.

Ich habe noch nie ein Geheimnis weitergesagt, das ich hätte behalten sollen.

Ich habe noch nie eine Diät abgebrochen.

Ich habe noch nie ein Tattoo machen lassen.

Ich habe noch nie ein Geschenk bekommen, das ich nicht mochte.

Ich habe noch nie vorgetäuscht, etwas zu wissen.

Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit telefoniert.

Noch mehr Fragen gibt es in diesem Kartenspiel:

Kartenspiel: Ich hab noch nie ... – für Kids und Teens Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.06.2024 11:39 Uhr

Ich habe noch nie eine Verabredung abgebrochen.

Ich habe noch nie jemandem das Herz gebrochen.

Ich habe noch nie heimlich jemanden fotografiert.

Ich habe noch nie jemandes Geheimnis preisgegeben.

Ich habe noch nie ein Buch nicht zu Ende gelesen.

Ich habe noch nie einen falschen Namen benutzt.

Ich habe noch nie etwas kaputt gemacht und es verschwiegen.

Ich habe noch nie einen Test ohne Vorbereitung bestanden.

Ich habe noch nie vorgegeben, betrunken zu sein.

Ich habe noch nie eine Beziehung aus Langeweile begonnen.

Ich habe noch nie jemandem absichtlich wehgetan.

Ich habe noch nie einen Urlaub wegen Arbeit abgebrochen.

Ich habe noch nie ein Souvenir verloren.

Ich habe noch nie jemanden um einen Gefallen gebeten.

Ich habe noch nie eine Ausrede benutzt, um wegzukommen.

Ich habe noch nie jemanden ohne Grund angeschrien.

Ich habe noch nie ein Geschenk vergessen.

Ich habe noch nie eine Rede gehalten.

Ich habe noch nie eine Lüge erzählt.

Ich habe noch nie einen ganzen Tag verschlafen.

Ich habe noch nie ein unangenehmes Gespräch vermieden.

Ich habe noch nie ein schlechtes Geschenk gemacht.

Ich habe noch nie jemandem etwas vorgemacht.

Ich habe noch nie ein Date abgesagt.

Ich habe noch nie eine Prüfung geschwänzt.

Ich habe noch nie jemanden beleidigt.

Ich habe noch nie etwas abgelehnt.

Ich habe noch nie einen Witz nicht verstanden.

Ich habe noch nie gelogen, um jemandem zu gefallen.

Ich habe noch nie ein unangemessenes Bild gemacht.

Ich habe noch nie einen Fehler gemacht und verschwiegen.

Ich habe noch nie ein schlechtes Date gehabt.

Ich habe noch nie jemanden im Schlaf beobachtet.

Ich habe noch nie eine Ausrede benutzt.

Ich habe noch nie jemanden angelogen.

Ich habe noch nie jemanden ignoriert.

Ich habe noch nie etwas Peinliches getan.

Ich habe noch nie eine schlechte Entscheidung getroffen.

Ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht.

Ich habe noch nie jemanden getäuscht.

Ich habe noch nie eine schlechte Nachricht erhalten.

Ich habe noch nie etwas Wertvolles verloren.

Ich habe noch nie eine Prüfung verpasst.

Ich habe noch nie ein schlechtes Erlebnis gehabt.

Ich habe noch nie jemanden verletzt.

Ich habe noch nie eine schlechte Note bekommen.

Ich habe noch nie ein Geheimnis verraten.

Ich habe noch nie jemanden enttäuscht.

Ich habe noch nie ein schlechtes Bild gemacht.

Ich habe noch nie einen Fehler gemacht.

Ich habe noch nie jemanden verärgert.

Anzeige

„Ich hab noch nie“: Wie funktioniert das?

Üblicherweise macht ein Spieler eine Aussage zu einer Handlung, die er noch nie gemacht hat. Mitspieler, auf die das nicht zutrifft, müssen eine vorher bestimmte Aktion durchführen, zum Beispiel ein Glas trinken oder Ähnliches. Ein Beispiel wäre eine Frage wie „Ich habe noch nie eine Dating-App benutzt“. Alle Spieler, die schon bei Tinder und Co. aktiv waren, müssten dann ihr Glas heben. Anschließend geht es mit dem nächsten Teilnehmer in der Runde weiter. Natürlich sollte der fragende Spieler ehrlich sein und die „Ich hab noch nie“-Aussage auf ihn zutreffen. Das Spiel steht und fällt mit den richtigen Fragen.

Anzeige

Ihr spielt gerne PlayStation und Co.? Dann schaut euch diese Beispiele an:

„Ich hab noch nie“-Fragen als App für Android und iPhone

Falls euch die Fragen nicht ausreichen oder ihr euch nicht alles merken wollt, helfen euch auch Apps bei der Spielerunde. Für Android gibt es zum Beispiel diese kostenlose Anwendung:

Ich habe noch nie. nixGames

iPhone-Nutzer laden diese App herunter:

Ich Habe Noch Nie - Partyspiel zale ApS

Die Anwendungen liefern euch Fragen aus verschiedenen Kategorien, darunter viele lustige. komische und unbequeme Ideen. Braucht ihr weitere Ideen für einen Party-Abend, schaut auch hier vorbei:;