Aktuell auf Amazon Prime: Doku mit Insider-Infos über eines der beliebtesten Liebesdramen

Heiße Szenen, globaler Hype: Eine Buchreihe eroberte die Welt und lässt in dieser Doku hinter die Kulissen und Auswirkungen blicken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Beyond After“: Ein Blick hinter den Erfolg

Mit der beliebten „After“-Buchreihe schuf Autorin Anna Todd ein Phänomen, das um die Welt ging. Millionen Leser verschlangen die erotisch-prickelnde Story von Tessa und Hardin, die einen Nerv bei der Leserschaft traf. Schnell waren die Verfilmungsrechte verkauft, und 2019 erschien die erste Adaption „After Passion“ im Kino.

Anzeige

Ein neues Franchise wurde geboren, welches innerhalb kurzer Zeit mit vier Fortsetzungen ausgebaut wurde. Nun blickt die Doku „Beyond After“, die am 13. Juni 2025 auf Prime Video im Stream startete, auf den immensen Erfolg zurück.

Der Trailer zur Doku gibt einen Vorgeschmack, welche Ausmaße der weltweite Erfolg erreichte und wie die Darsteller mit ihrer neuen Rolle als plötzliches Sexsymbol und Identifikationsfigur lernten umzugehen.

Anzeige

„Beyond After“: Von Fan-Fiction zum Franchise

Ursprünglich war die emotionale Story einer gut situierten Tochter aus reichem Hause und einem Bad Boy lediglich eine Fan-Fiction. Auf dem Portal Wattpad veröffentlichte Anna Todd ihre fiktive Geschichte, in der Harry Styles als Inspiration diente.

Der Zuspruch der Community war groß, was letztlich die Verlage aufmerksam werden ließ. Romantik, Hass, Betrug und etwas toxische Nähe: Die Grundzutaten für die „After“-Romane sprachen Themen an, die die Young-Adult-Leserschaft beschäftigten und die Verkaufszahlen in die Höhe schießen ließen.

Für die beiden Hauptdarsteller Josephine Langford und Hero Fiennes Tiffin erwies sich das Engagement in der Reihe als Erfolgsboost und machte die beiden Newcomer über Nacht zu Stars. In „Beyond After“ kommen sie zu Wort und berichten aus persönlicher Perspektive, wie der plötzliche Erfolg ihr Leben veränderte – positiv wie negativ.

„Beyond After“: Die „After“-Erfolgsreihe geht weiter

Obwohl „After Everything“ im Jahr 2023 den Abschluss der Filmreihe besiegelte, ist das Franchise noch lange nicht beendet. Mit dem angekündigten Teil „After: Next Generation“ soll ein geplantes Spin-off seinen Weg auf die Leinwand finden. Zudem ist ein Prequel in Planung, welches die Vorgeschichte von Hardin beleuchten soll. Starttermine sind für beide Projekte bislang nicht angekündigt.